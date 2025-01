MP do mergulho verifica pesquisa sobre naufrágios

A deputada trabalhista de Bournemouth West, Jessica Toale, é mergulhadora nas horas vagas e visitou recentemente o Maritime Archaeology Sea Trust (MAST) em Poole para saber mais sobre a organização e o trabalho dos arqueólogos da Universidade de Bournemouth.

O MAST foi fundado em 2011 para “resolver uma disparidade gritante na forma como nosso patrimônio cultural marítimo subaquático é protegido, em comparação com a forma como o patrimônio cultural é respeitado em terra” por meio dos projetos arqueológicos que conduz.

O MAST e a Bournemouth University assinaram um memorando de entendimento e trabalham juntos em vários projetos. Os pesquisadores estão há muito tempo envolvidos na escavação e conservação de achados de naufrágios históricos, como o HMS Invencível, que puderam ilustrar ao deputado através de uma seleção de artefatos recuperados.

Isso também incluía lajes de sepultura e argamassas de pedra Purbeck de o naufrágio de 1250, que afundou em Dorset há quase 800 anos, durante o reinado de Henrique III, e esculturas do navio holandês do século XVII conhecido como Swash Channel Wreck.

Mergulhador com uma lápide em forma de cruz com rodas (Universidade de Bournemouth)

Muitos desses artefatos serão expostos ao público em Museu Poole quando reabrir nesta primavera, após uma grande reforma que inclui a adição de três novas galerias marítimas.

“A Grã-Bretanha tem o património cultural subaquático mais rico do mundo, mas é subfinanciado no Reino Unido e corre o risco de erosão e decadência naturais”, disse Universidade de Bournemouth arqueólogo marítimo Prof Dave Parham, que liderou a visita do MP. “O que estamos fazendo é resgatar esse material para preservar e colocar em exposição pública e usar para educar as pessoas sobre nosso passado.”

Também estavam presentes a CEO da MAST, Jessica Berry, o oficial de arqueologia marítima e mergulho de Bournemouth, Tom Cousins, a vice-chanceler, Prof. Alison Honour, e funcionários e alunos da universidade. O grupo discutiu a importância da educação em arqueologia marítima e a continuação do financiamento para projetos de escavação.

Jessica Toale mergulhando em Dorset no verão passado

“Foi incrível vir ao MAST hoje e ver o trabalho que a equipe da Universidade de Bournemouth está fazendo para aumentar a conscientização sobre a herança da área e trazer as habilidades técnicas nas quais somos líderes mundiais – dando vida a algumas das coisas que estamos descobrindo, até mesmo aqui em Poole Harbour”, disse Toale após sua visita.

Toale mergulhou com o fotógrafo subaquático e professor da Universidade de Bournemouth, Saeed Rashid, em Swanage, no verão passado

Toale tem sido um ativista ativo na campanha contra o despejo de esgoto em águas costeiras, preocupado tanto com as implicações para a saúde humana quanto com o impacto na biodiversidade natural.

