Hidrogel pode impedir a deterioração da madeira de naufrágios

Pesquisadores na China relataram o que acreditam ser um grande avanço na conservação de naufrágios, após desenvolver um hidrogel que pode neutralizar rapidamente ácidos nocivos e estabilizar madeira encharcada, mesmo quando coletada de uma embarcação medieval submersa.

Artefatos de madeira em naufrágios são mergulhados em água do mar, o que permite que bactérias produtoras de ácido e fungos comedores de madeira prosperem. Para evitar danos ácidos e microbianos, os conservadores geralmente extraem a água por liofilização ou a substituem por dióxido de carbono altamente pressurizado ou um polímero viscoso.

Esses processos podem, no entanto, levar meses e aumentar a fragilidade da madeira ou deformar os artefatos, dizem os cientistas. Com a nova alternativa, a madeira histórica molhada é rebocada com um gel que age como uma máscara facial, infundindo-a com compostos neutralizantes de ácido ou antimicrobianos.

Removendo a máscara

Havia um problema com essa abordagem: retirar a máscara depois poderia danificar a superfície do item.

Então, Xiaohang Sun e Qiang Chen, da Escola de Engenharia Química e Tecnologia da Universidade Sun Yat-Sen, em Guangdong, decidiram desenvolver um hidrogel que superaria o risco de danos à superfície dispersando os compostos pela madeira e dissolvendo-os gradualmente ao longo do tempo.

Os cientistas misturaram dois polímeros com bicarbonato de potássio, um composto neutralizante de ácido, e nitrato de prata, que forma nanopartículas antimicrobianas que ligam os polímeros para formar um gel.

Eles conseguiram criar hidrogéis com diferentes níveis de poder de permanência simplesmente ajustando a quantidade de nitrato de prata. Géis com menos prata liquefaziam-se após 3-5 dias, enquanto aqueles com mais prata permaneciam um “sólido pegajoso”.

Menos prata é mais

A equipe então colou hidrogéis com quantidades variadas de prata em pedaços de madeira retirados do naufrágio Nanhai One, de 800 anos, que foi descoberto na costa sul da China.

Eles descobriram que cada gel neutralizou o ácido até 1 cm de profundidade após 10 dias, mas os géis de dissolução que continham menos prata fizeram o trabalho mais rapidamente – após apenas um dia.

Eles também descobriram que os artefatos tratados com os géis liquefeitos mantiveram melhor sua estrutura celular e foram menos quebradiços do que aqueles tratados com os géis sólidos.

O novo hidrogel poderia, dizem eles, ser usado para preservar e fortalecer madeira de naufrágios sem causar danos adicionais, aumentando a capacidade de desvendar os mistérios do passado.

O financiamento foi fornecido pela Fundação Nacional de Ciências Naturais da China e pela Fundação de Pesquisa Básica e Aplicada de Guangdong, e o estudo pode ser encontrada em Sociedade Química Americana (ACS) Química e Engenharia Sustentáveis ​​2024.

