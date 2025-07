Mistérios das Profundezas vêm à tona em Nova York

Uma exposição imersiva sobre arqueologia subaquática foi inaugurada no Museu Intrepid, em Nova York. Mistérios das Profundezas: Explorando a Arqueologia Subaquática está sendo exibido no Pavilhão do Ônibus Espacial do museu como a primeira parada de uma turnê internacional de vários anos.

O Museu Intrepid foi fundado em 1982 com a aquisição do porta-aviões da Segunda Guerra Mundial Intrepid formando a peça central de seu variado acervo. Alega receber mais de um milhão de visitantes internacionais todos os anos.

A nova exposição, coproduzida com a Flying Fish e com curadoria do arqueólogo subaquático Megan Lickliter-Mundon, explora “aeronaves afundadas, naufrágios, cidades submersas e paisagens perdidas”, com texto, vídeos e materiais educacionais em inglês e espanhol.

Parte da seção do navio negreiro Clotilda da exposição

Quinze experiências interativas levam os visitantes através de aspectos da arqueologia subaquática, como mapeamento de sonar, pilotagem de um ROV, reconstrução digital locais de mergulho e exame de artefatos genuínos de naufrágios históricos.

Tecnologias de sensoriamento remoto, como o LiDAR, são explicadas, assim como o que são consideradas as interseções entre a arqueologia subaquática e as mudanças climáticas, inovação e esforços globais de preservação.

As experiências submersas incluem Pavlopetri na Grécia, a cidade submersa mais antiga conhecida no mundo e os destroços do Clotilda em Mobile Bay, Alabama, o último navio negreiro conhecido a chegar aos EUA.

"Mistérios das Profundezas é um exemplo poderoso de como a narrativa envolvente e a tecnologia inovadora dão vida ao passado e inspiram o futuro”, afirma a presidente do Intrepid Museum, Susan Marenoff-Zausner.

Mistérios das Profundezas está no Pavilhão do Ônibus Espacial

“A ciência por trás da arqueologia subaquática não é apenas intrigante e emocionante, mas também semelhante à descoberta de fragmentos de um Corsair que voou IntrepidO próprio convés de voo do museu, uma exposição no museu, também revela as histórias profundamente humanas daqueles que se perderam com os artefatos e as conexões emocionais que perduram.”

Mistérios das Profundezas permanece no Museu Intrepid (Píer 86 no Hudson River Park, 12th Avenue) até 11 de janeiro do ano que vem, e a entrada é gratuita para todos.

