Mergulhadores poloneses ficam animados com rosto de 1,000 anos

Uma viga estrutural de madeira com um rosto humano, que se acredita ter sido esculpido há mais de 1,000 anos, foi descoberta por arqueólogos subaquáticos na Polônia. Eles acreditam que isso pode indicar a continuidade de crenças pagãs na época em que o estado emergente se tornava cristão.

A rara descoberta foi feita no ano passado – embora só agora tenha sido anunciada – por mergulhadores do Centro de Arqueologia Subaquática da Universidade Nicolau Copérnico (NCU). Eles exploravam o Lago Lednica, que fica a nordeste de Poznan.

O rosto cuidadosamente esculpido (Mateusz Popek)

Rosto visto da esquerda…(Mateusz Popek) …e certo (Mateusz Popek)

A viga de 1.34 m de comprimento é uma das várias estruturas bem preservadas de carvalho e olmo que outrora faziam parte das fortificações de um assentamento medieval, mas que permaneceram escondidas no lago por séculos. Acredita-se que a face, com 12 cm de altura e 9 cm de largura, representava uma divindade, um espírito protetor ou um herói encarregado de proteger os habitantes do assentamento.

Diz-se que a testa, as bochechas, as sobrancelhas e a barba foram esculpidas com precisão, enquanto o nariz e os lábios têm um formato mais simples e esquemático.

“Esta descoberta não só evoca admiração pelo artesanato de mais de mil anos atrás, mas também abre uma discussão fascinante sobre a vida espiritual dos primeiros eslavos medievais”, comentou o Dr. Andrzej Pydyn, diretor do Centro de Arqueologia Subaquática.

Dr. Andrzej Pydyn do Centro de Arqueologia Subaquática da NCU (Andrzej Romański)

Análises realizadas pelo laboratório de dendrocronologia da universidade indicam que a árvore de onde veio a viga foi derrubada por volta do ano 967, na época de Mieszko I, o primeiro governante cristão da Polônia. Crenças mais antigas ainda prevaleciam na época, como indicam os ossos de animais selvagens descobertos nas proximidades, que se acredita terem sido sacrifícios feitos para ajudar a proteger as fortificações.

“Na cultura material dos eslavos, representações antropomórficas figurativas podem ter sido muito mais comuns do que o número de artefatos preservados sugere”, disse outro arqueólogo da NCU, Konrad Lewek.

A madeira se decompõe rapidamente, razão pela qual tais objetos sobreviveram apenas em condições excepcionais, como pântanos ou ambientes subaquáticos. A viga do Lago Lednica, perfeitamente preservada no deslizamento de terra da muralha, é, portanto, um objeto único de valor científico e cultural excepcional.

O rosto no lago (Mateusz Popek)

Os arqueólogos não conseguiram descartar a possibilidade de o rosto ter sido esculpido durante trabalhos de reconstrução posteriores, embora representações semelhantes do mesmo período tenham sido encontradas em outras cidades eslavas. Segundo Pydyn, a descoberta pode exigir uma reformulação da abordagem atual de avaliação de vestígios da espiritualidade eslava com base em estátuas monumentais de divindades.

Descobertas arqueológicas foram feitas no Lago Lednica desde a década de 1950, mas a pesquisa subaquática sistemática começou no início da década de 1980, com a UCN realizando pesquisas de campo anuais em colaboração com o Museu dos Primeiros Piasts em Lednica.

Fragmentos de pontes, barcos escavados e o que é considerado a maior coleção de armamento medieval antigo da Europa Central foram escavados ao longo dos anos.

