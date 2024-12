Mergulhadores da Sicília investigam naufrágio de 2,500 anos

Um naufrágio que remonta ao século V ou VI a.C. foi escavado perto da Sicília, junto com quatro âncoras de pedra e duas de ferro que estavam nas proximidades.

Os arqueólogos envolvidos no projeto acreditam que estudar o navio mercante pode ajudar a iluminar os séculos em que a Grécia antiga ocupou a Sicília antes de Roma tomar a ilha por volta de 200 a.C. – e como a rivalidade comercial foi moldada entre gregos e cartagineses enquanto lutavam pela supremacia no mar.

O naufrágio foi relatado pela primeira vez à Superintendência do Mar da Sicília (SopMare) em 2022 pela associação BCsicilia, que realizou o mapeamento inicial do local. O antigo naufrágio foi enterrado sob areia e pedras a uma profundidade de cerca de 6m em Santa Maria del Focallo, perto de Ispica, na ponta sul da ilha.

Tábuas preservadas do naufrágio (SopMare)

Implantando um DPV (SopMare)

Uma inspeção subaquática preliminar foi realizada em junho de 2023 pela SopMare e pelo arqueólogo subaquático Prof. Massimo Capulli do Universidade de Udine, e em setembro deste ano foi realizada uma escavação de três semanas, embora um relatório tenha sido emitido apenas recentemente.

A escavação foi realizada por equipes de mergulho do Departamento de Humanidades e Patrimônio Cultural de Udine e da Unidade de Arqueologia Subaquática da Universidade de Friuli, supervisionadas pela SopMare, com mergulhadores da Guarda Costeira de Messina se juntando posteriormente e a Autoridade Portuária de Pozzallo fornecendo suporte técnico e logístico.

Mortise-e-tenon

O naufrágio consiste em um casco construído usando a técnica “on the shell”, na qual as tábuas são conectadas por meio de juntas de encaixe e espiga.

Acredita-se que as âncoras de pedra sejam pré-históricas ou bizantinas, mas as duas âncoras de ferro em forma de T provavelmente datam de não mais do que o século VII d.C. Uma das âncoras de pedra está em pedaços, mas parece se conformar a um tipo de três furos que originalmente teria carregado duas patas de madeira.

Uma das últimas âncoras de ferro (SopMare)

Mergulhador com uma das quatro âncoras de pedra (SopMare)

Um novo modelo 3D do naufrágio foi gerado usando fotogrametria subaquática, e amostras de material foram coletadas para análise.

O projeto representou a quinta fase de arqueologia subaquática do “Projeto Kaukana” da Sicília, iniciado em 2017 para mapear a costa submarina entre Ispica, Kaukana e Kamarina. Condições climáticas imprevisíveis em setembro exigiram que os mergulhadores tivessem cautela para manter o local raso protegido, disse o coordenador do projeto, Prof. Capulli.

Examinando as madeiras do navio (SopMare)

Parte da equipe envolvida durante a segunda semana de operações (SopMare)

“O estado geral do casco, há muito sujeito ao ataque de moluscos xilófagos, é extremamente delicado e exige não só perícia, mas também muita cautela”, afirmou.

“Este naufrágio pertence a uma página da história na qual ocorreu a transição da Grécia arcaica para a clássica, e na qual as colônias da Sicília também desempenharam um papel importante.

“Estamos diante de evidências materiais do tráfico e do comércio de uma era muito antiga, quando gregos e cartagineses lutavam pelo controle dos mares, séculos antes de Roma aparecer à força no Mediterrâneo.”

