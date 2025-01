Torne-se um Técnico Médico de Mergulho em 2025

À medida que nos aproximamos do Ano Novo, por que não começar 2025 aprimorando seu conjunto de habilidades e se tornando um Técnico Médico de Mergulho DAN?

Esta certificação reconhecida globalmente equipa mergulhadores, instrutores e profissionais médicos com o conhecimento e as habilidades essenciais para gerenciar ferimentos e emergências relacionadas ao mergulho. Se você está pensando em avançar no campo da medicina do mergulho, aqui está o motivo pelo qual este curso de 2025 não deve ser perdido.

Principais Benefícios

Domine os princípios da medicina de mergulho – Obtenha uma compreensão completa de como o corpo humano reage ao ambiente subaquático e aprenda procedimentos de emergência eficazes. Da doença de descompressão ao barotrauma, este curso prepara você para lidar com tudo isso.

Habilidades especializadas em primeiros socorros e suporte avançado de vida – Elevate your ability to provide first aid for a wide range of scuba-diving injuries. The hands-on treinamento and expert guidance will teach you advanced life support techniques tailored specifically for divers.

Reconhecimento global e oportunidades de carreira – Com certificação endossada pela Divers Alert Network (DAN) Europe – uma das autoridades mais confiáveis ​​do mundo em segurança de mergulho – esta qualificação abre portas tanto na indústria de saúde quanto na de mergulho profissional.

Conecte-se com uma rede global de especialistas – Ao participar deste curso, você se torna parte de uma rede respeitada de especialistas médicos e profissionais treinados, dedicados a melhorar a segurança no mundo subaquático.

Segurança de mergulho pessoal aprimorada – For those who are both passionate about and active in scuba, this treinamento is invaluable for ensuring your own safety and that of your fellow divers during emergencies.

Características únicas do curso

What sets the DAN Diver Medical Technician Course apart? This course is officially recognized by DAN Europe, the leading authority on diver safety and healthcare, and the curriculum reflects the latest research in the field of dive medicine and continually updated emergency protocols, ensuring you receive the most current treinamento.

Você receberá prática prática em um ambiente subaquático simulado, tornando a transição para emergências do mundo real perfeita e preparada. Durante e após o curso, você terá acesso a uma vasta biblioteca de recursos atualizados, estudos de caso e insights de especialistas para expandir ainda mais sua expertise.

Oferta especial para janeiro de 2025

Somente para janeiro de 2025, o curso de Técnico Médico de Mergulho da DAN está disponível com desconto de £ 475 (limitado aos primeiros 40 participantes). Aproveite esta oferta para garantir sua vaga enquanto durarem as vagas. Os cursos são realizados exclusivamente no Reino Unido. Escolha sessões que se encaixem na sua agenda – fins de semana ou noites, com opções de janeiro a março.

Este curso é ideal para mergulhadores que buscam aprimorar sua compreensão sobre segurança subaquática, instrutores de mergulho que desejam oferecer um padrão mais elevado de atendimento aos seus alunos, profissionais médicos que se aventuram no campo especializado da medicina do mergulho, mergulhadores de resgate que buscam desenvolver experiência no gerenciamento de emergências de alto risco e entusiastas do mergulho que desejam expandir seus conhecimentos e habilidades.

Para mais detalhes ou para se inscrever, envie um e-mail para: Cnewman@daneurope.org. As an added bonus, all participants who successfully complete this course will receive a complimentary online course for their next adventure and a gift from The Diver Medic.