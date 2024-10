Mergulhador negro Tudor é destaque em conversas sobre história

A história pouco conhecida de um mergulhador negro do século XVI que mergulhou no navio-almirante de Henrique VIII Mary Rose e o naufrágio de 1546 do Santa Maria e Sanctus Edwardus aparece em uma das apresentações na conferência anual da Historical Diving Society (HDS) deste ano.

O evento acontece no dia 16 de novembro na sede da empresa de projetos offshore Subsea7 em Sutton, Surrey – e é aberto não apenas aos membros do HDS, mas a qualquer pessoa interessada em mergulho.

Explorando o papel dos mergulhadores na história, a agenda deste ano abrange a Idade Média até o século XX e inclui mergulho militar e operações de salvamento.

Recuperando uma arma em Cabo Verde (HDS)

A palestra de abertura de Eamon 'Ginge' Fullen apresentará uma visão do Royal Navy Clearance Diving Branch por meio das realizações extraordinárias de alguns de seus mergulhadores, diz o HDS. Seus primeiros instrutores, os primeiros recordistas, mergulho experimental, homens-rãs e mergulhadores de limpeza de portos da Segunda Guerra Mundial serão todos apresentados.

Terry Powell DCM, um ex-mergulhador de autorização da Marinha Real e nadador de combate das forças especiais, dará continuidade a este relato pessoal sobre sua vida e carreira na Marinha, antes de Martin Woodward MBE, mergulhador e fundador da Isle of Wight's Centro de Naufrágios, apresenta sua palestra “Tesouros das Profundezas”.

Terry Powell relembra suas experiências subaquáticas na Marinha (HDS)

As apresentações da tarde remontam ao mergulho medieval, com a Dra. Miranda Kaufmann, especialista em história e escravidão dos negros britânicos, falando sobre o mergulhador africano Jacques Francis, que liderou uma expedição para salvar o Mary Rosearmas de 's entre outras façanhas.

Kevin Casey é o diretor do Museu do Mergulho em Gosport, que é de propriedade e administrado pelo HDS. Ele fornece uma visão sobre a reforma atual do estabelecimento e seus planos para um futuro sustentável.

O Museu do Mergulho, Gosport (HDS)

O membro fundador e editor da revista HDS, Peter Dick, encerra o dia com “Abotoe seu sobretudo” – uma visão “levemente divertida” do traje de mergulho nos tempos medievais.

A instituição de caridade HDS foi formada no Reino Unido em 1990 para preservar, proteger e promover o patrimônio do mergulho, e hoje tem sociedades nacionais afiliadas no exterior.

A conferência acontece das 9h às 4.30h40 e os ingressos, que custam £ XNUMX, incluem almoço, lanches e estacionamento (mediante solicitação, sujeito à disponibilidade). Detalhes completos podem ser encontrados e reservas feitas no site do HDS.

