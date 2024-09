Últimas notícias: a revista Scuba Diver está migrando para a Divernet!

Desde a aquisição Divernet. com em 2021, a RORK Media tem operado dois sites separados – ScubaDiverMag. com e a Divernet. com – ambos atendendo ao mesmo nicho de público.

Após cuidadosa consideração, decidimos unir as duas plataformas. Essa transição acontecerá gradualmente ao longo dos próximos dois meses, e estamos animados para compartilhar os benefícios que isso trará para nossa comunidade.

Por que estamos nos fundindo

Gerenciar dois sites separados no mesmo espaço esticou nossos recursos e dividiu nosso foco. Ao reunir tudo sob o mesmo teto, podemos dedicar mais tempo e energia para fornecer a você uma experiência ainda melhor.

Poderemos nos concentrar em fazer Divernet. com a “plataforma de referência” para mergulhadores em todo o mundo – ainda mais do que já é.

O que está mudando

. ScubaDiverMag. com será eliminado: todo o conteúdo e recursos serão movidos para Divernet. com.

. Divernet. com crescerá: Estamos expandindo nosso conteúdo, recursos e funcionalidades para oferecer a você uma experiência mais rica.

• Uma experiência de usuário mais suave: com todos os esforços em uma única plataforma, espere atualizações mais rápidas, navegação mais fácil e conteúdo mais relevante.

Estamos entusiasmados com o futuro e ansiosos para oferecer um serviço melhorado Divernet. com que se tornará o lar de todas as coisas de mergulho, incluindo Scuba Diver revista e suas marcas associadas.

Perguntas Frequentes

• Ainda terei acesso ao mesmo conteúdo? Sim! Todo o conteúdo de ScubaDiverMag. com será movido para Divernet. com.

• Preciso fazer alguma coisa? Basta marcar Divernet. com e fique atento às atualizações.

• Quando a fusão será concluída? No próximo mês, você notará a fusão das propriedades sociais, com a fusão final do site ocorrendo em 5 a 6 de outubro, após a qual eliminaremos gradualmente ScubaDiverMag. com.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail: info@divernet.com