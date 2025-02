BSAC nomeia presidente do Grupo de Meio Ambiente e Sustentabilidade

O Clube Britânico Subaquático (BSAC) nomeou a cientista ambiental Katherine Knight como chefe de um novo Grupo de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

Katherine liderará uma equipe de voluntários para orientar a organização em questões ambientais, dando continuidade ao bom trabalho iniciado por Jane Maddocks, ex-consultora de Patrimônio e Meio Ambiente.

Katherine será familiar para muitos dentro do BSAC, por meio de seu trabalho na instituição de caridade de conservação escocesa Seawilding. Como parte de uma equipe na Seawilding, Katherne forneceu orientação especializada que moldou os cursos Shore Surveyor e Underwater Surveyor antes de serem introduzidos com sucesso no programa de treinamento.

Comentando sobre sua nomeação, Katherine disse: “Estou muito feliz em assumir o papel de presidente do Grupo de Meio Ambiente e Sustentabilidade. É realmente positivo ver uma organização tão respeitada como a BSAC colocando o meio ambiente no centro de sua visão. Estou ansiosa para trabalhar com a equipe fantástica da BSAC e desenvolver algumas iniciativas empolgantes para beneficiar os membros da BSAC e o oceano que todos nós amamos.”

Mary Tetley, CEO da BSAC, disse: “Estou feliz em dar as boas-vindas a Katherine como nossa nova presidente do Grupo de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Estamos todos ansiosos para levar essa área estratégica adiante em 2025 e além, e estamos ansiosos para montar uma equipe com Katherine que fará uma diferença real.”

Katherine Knight estará no Show de Mergulho GO em Kenilworth (1-2 de março), onde ela ficará feliz em conhecer os membros e compartilhar suas ideias sobre as iniciativas ambientais do BSAC. Os membros também são bem-vindos para participar do Oficina sobre Moção para o Oceano, que será lançado na feira.