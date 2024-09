BSAC une forças com outros órgãos reguladores de esportes aquáticos para lutar por melhor proteção das águas do Reino Unido

O British Sub-Aqua Club (BSAC) está se unindo a outros órgãos reguladores de esportes aquáticos para pedir mudanças para proteger as águas do Reino Unido, exigindo ações mais fortes do governo e da indústria para lidar com a poluição da água.

A BSAC é agora membro da Clean Water Sports Alliance (CWSA), um conjunto de órgãos governamentais nacionais (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association e Swim England) que se uniram em abril para emitem de poluição da água e definir uma visão para alcançar espaços azuis saudáveis ​​e ricos em natureza para que todos possam desfrutar de esportes aquáticos.

De acordo com a CWSA, 'Quase metade do total de medalhas conquistadas pela equipe britânica nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (46%) veio de esportes aquáticos e, ainda assim, corremos o risco de perder tudo isso se não agirmos agora para resolver o enorme problema com a qualidade da água no Reino Unido'.

Membros da CWSA

Representando milhares de membros, atletas de elite e ainda mais usuários de água, as prioridades que informam suas ações são:

Ação mais rápida e mais ampla sobre poluição. Melhorando a saúde das águas do Reino Unido até 2030. Permita que as pessoas façam escolhas informadas em tempo real sobre onde e quando participar de esportes e atividades aquáticas. Reconhecimento de todos os usuários de águas recreativas na tomada de decisões e políticas.

Hoje (sexta-feira, 13 de setembro), no Southampton International Boat Show, a Aliança deu as boas-vindas oficialmente a quatro novos membros – BSAC, Surfing England, British Kitesport e a British Dragon Boat Racing Association (BDA) – acrescentando mais vozes à campanha.

Além de receber novos membros, a CWSA também se envolveu com grandes empresas de água, como a Severn Trent Water e seu órgão comercial Water UK, compartilhando dados coletivos e experiência em questões como testes de água e, juntos, já estão causando um impacto significativo desde o lançamento em abril deste ano.

Na semana passada, a Aliança recebeu com satisfação o anúncio do Secretário de Estado sobre o novo Projeto de Lei de Água (Medidas Especiais) e a promessa de mais reformas, mas eles afirmam que "o verdadeiro trabalho começa agora".

Mergulhadores do Reino Unido explorando nosso litoral rico e diversificado

A Aliança espera manter discussões contínuas com ministros e autoridades para garantir que os planos para o setor atendam às demandas de seus membros por ambientes seguros e limpos, onde eles possam aproveitar a vida na água ou debaixo dela.

A CEO da BSAC, Mary Tetley, disse: “Água limpa é crucial para o futuro do nosso esporte e para a saúde dos nossos ecossistemas marinhos. Nossos mergulhadores dependem desses espaços azuis, e é nossa responsabilidade protegê-los. Acreditamos que todos devem ter a oportunidade de experimentar a maravilha, a aventura e a tranquilidade que nossas águas do Reino Unido oferecem. É por isso que estamos unindo forças com nossos parceiros para exigir ações mais fortes do governo e da indústria para lidar com a poluição da água.”

Ben Powis, CEO da Surfing England, comentou: “Como surfistas, temos uma conexão profunda com o oceano e nosso litoral, dos quais nosso esporte e nosso estilo de vida dependem. Somos guardiões deste ambiente delicado e é necessária uma ação para lidar com a poluição, incluindo o despejo de esgoto, que está contaminando nossas águas costeiras e, com muita frequência, sinalizando nossas praias. Ao nos juntarmos à Clean Water Sports Alliance, podemos trabalhar coletivamente para aplicar pressão real sobre os formuladores de políticas e reguladores e impulsionar mudanças positivas”.

Phil Horton, Gerente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Royal Yachting Association, disse: “É ótimo ver a representação na Alliance crescer com a adição de quatro novos esportes. Isso demonstra a gama de atividades sendo impactadas pela poluição e contaminação da água”.

Foto crédito: Simon Rogerson e Jane Morgan