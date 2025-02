BSAC trará workshops, prêmios e ação oceânica para o GO Diving Show

O British Sub Aqua Club (BSAC) está se preparando para um fim de semana cheio de ação no GO Diving Show deste fim de semana, com workshops envolventes, prêmios de prestígio e iniciativas de conservação emocionantes.

Os workshops do BSAC oferecerão insights valiosos e conselhos práticos para os membros do BSAC no evento. Os tópicos incluem as últimas recomendações de segurança para mergulhadores seguindo tendências recentes, atualizações de habilidades de segurança, suporte ao instrutor e o lançamento de uma colaboração com Moção para o Oceano, uma campanha que capacita todos os mergulhadores e praticantes de snorkel a apoiar os conselhos locais na proteção do ambiente subaquático.

Os visitantes do estande da BSAC (Estande 54) podem se conectar com a equipe, incluindo a CEO da BSAC, Mary Tetley, a Chefe de Mergulho e Treinamento Sophie Heptonstall, além das equipes de membros e suporte ao mergulhador. Todos são bem-vindos para vir e descobrir o que a comunidade da BSAC tem a oferecer e como ela pode melhorar sua vida de mergulho.

A equipe BSAC estará no GO Diving Show com força total

Mary Tetley disse: "O GO Diving Show é sempre um destaque no calendário de mergulho. É uma oportunidade fantástica de se conectar com mergulhadores de todas as origens, compartilhar nossas iniciativas e dar boas-vindas a novos membros em nossa comunidade. Estamos ansiosos para ver todos em breve!”

O fim de semana também contará com uma cerimônia especial de premiação no sábado no UK Stage, onde a BSAC homenageará contribuições excepcionais ao mergulho, incluindo a apresentação do Troféu Expedições e Prêmios de Instrutor.

Para mais informações sobre a presença da BSAC no GO Diving Show, incluindo detalhes do workshop e como se inscrever, visite o site da BSAC aqui.

Workshops BSAC para membros no show