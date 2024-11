Comemore o 20º aniversário do Magic Island Dive Resort em 2025

Em 1º de janeiro de 2025, o Magic Island comemora seu 20º aniversário, e os proprietários do resort, Arie Hoogendoorn e Desiree Pullens, querem comemorar essa conquista notável de uma forma especial, junto com sua equipe e hóspedes, convidando mergulhadores para uma celebração que durará um ano no ano que vem.



“Em homenagem ao nosso 20º aniversário, daremos 20% de desconto ao cliente em pacotes pré-reservados durante o ano. Todos os mergulhadores que reservarem e celebrarem conosco em nosso aniversário de 2025, poderão aproveitar esse grande desconto em ambos os nossos resorts”, disse o proprietário Arie Hoogendoorn.



Para se preparar para este ano festivo, o Magic Island, com sede em Moalboal, Cebu, passou por uma grande reforma (julho a setembro de 2024), incluindo banheiros reformados, novos telhados de nipa para os bangalôs e manutenção anual para barcos e tanques de mergulho, tudo pronto para o ano de aniversário.

Seja você um mergulhador experiente, um novato no mergulho, um antigo hóspede ou um novato no conceito do Magic, esta é uma excelente oportunidade de vivenciar a magia do Magic Island Dive Resort.

Corais coloridos nos recifes de Moalboal (crédito: Patrick Kranenbroak)

Você ainda não está convencido? Aqui você encontra são 19 razões adicionais pelas quais a Magic Island é o destino perfeito para o seu mergulho férias em 2025!



Agora você pode consultar e reservar sua estadia no Magic Island ou Magic Oceans para 2025 e aproveitar um desconto de aniversário de 20%. Visite o site do produtoou email para solicitar sua oferta e os termos.