35º conselho do Reino Unido aprova Moção para o Oceano

O Conselho de Cheshire West & Chester (CWAC) se tornou a 35ª autoridade local do Reino Unido a se comprometer a tomar medidas para tornar os mares e águas interiores mais limpos e saudáveis, ao aprovar uma "Moção para o Oceano", uma iniciativa que o órgão regulador, o British Sub-Aqua Club, afirma estar apoiando como parte de sua estratégia ambiental.

O Motion for the Ocean foi desenvolvido para dar aos conselhos um caminho prático para apoiar a recuperação marinha, desde a redução da poluição e melhoria da qualidade da água até a inclusão da saúde oceânica no planejamento local, diz o BSAC, com as autoridades costeiras e do interior tomando medidas locais sobre esse assunto global. emitem.

A moção do CWAC foi apresentada por um vereador local que ouviu preocupações dos moradores sobre poluição, esgoto e perda de biodiversidade em espaços azuis locais.

“Vi tanto as maravilhas quanto os danos causados aos nossos cursos de água, mas não é preciso ser mergulhador ou nadador para se importar”, disse Debbie Powell, chefe da comunidade da BSAC, que mora na região de Chester. “Nossos rios e mares pertencem a todos, e esta moção oferece a comunidades como a nossa uma maneira real de fazer a diferença. É maravilhoso ver o conselho local se mobilizando.”

Emily Cunningham MBE, bióloga marinha e cofundadora da iniciativa Motion for the Ocean, disse que a medida mostrou que as comunidades reconheceram o quão conectadas estavam ao oceano, "mesmo a quilômetros da costa".

“As áreas do interior enviam água rio abaixo, e essa água carrega lixo, produtos químicos e nutrientes que impactam a vida marinha e as economias costeiras”, disse ela. “A CWAC demonstrou verdadeira liderança ambiental.”

A BSAC afirma que está trabalhando para encorajar as pessoas em todo o Reino Unido a tomarem medidas individuais entrando em contato com os vereadores locais e pedindo-lhes que proponham uma Moção para o Oceano.

