Dados de 400 anos do Mar de Coral desafiam posição da ONU

Os cientistas têm resistido fortemente ao que consideram uma avaliação complacente por parte das Nações Unidas do nível de ameaça que as alterações climáticas representam para a Grande Barreira de Corais.

No final de Julho, o Comité do Património Mundial da UNESCO recusou-se a listar o GBR como “em perigo” quando proferiu a sua decisão final sobre o estado do maior recife de coral do mundo.

Em contraste, em um novo relatório acaba de ser publicado in Natureza, uma equipe de pesquisa australiano-americana liderada pelo Dr. Benjamin Henley do University of Melbourne afirma que o maior calor oceânico dos últimos quatro séculos coloca a GBR firmemente em perigo. O aumento da temperatura do mar e os eventos de branqueamento em massa dos corais ameaçam destruir a sua ecologia, biodiversidade e beleza, dizem.

Usando amostras de esqueletos de corais retiradas de dentro e ao redor do Mar de Coral, os cientistas reconstruíram as temperaturas anuais da superfície do mar no verão entre 1618 e 1995. Esses dados foram combinados com dados registrados da temperatura da superfície do mar entre 1900 e 2024.

A equipa também analisou simulações de modelos climáticos das temperaturas da superfície do mar, realizadas com e sem alterações climáticas, e descobriu que as alterações climáticas causadas pelo homem eram as culpadas pelo rápido aumento das temperaturas na região.

Descobriu-se que eventos recentes de branqueamento em massa coincidiram com cinco dos seis anos mais quentes dos 400 anos abrangidos pelo estudo. Em 2024, 2017 e 2020, o Mar de Coral registou as temperaturas mais quentes de todo o período.

O ano em curso está a revelar-se o mais quente de que há registo, por uma larga margem. Os eventos de calor em 2016, 2004 e 2022 foram os próximos três anos mais quentes já registrados.

Fora dos gráficos

“Quando plotei os dados de 2024, tive que verificar três vezes meus cálculos”, disse o Dr. Henley. “Foi extraordinário, muito acima do recorde anterior de 2017. É uma consequência trágica, mas quase inevitável, que o branqueamento em massa dos corais tenha ocorrido mais uma vez este ano.

“É a inevitabilidade dos impactos no recife nos próximos anos que realmente me afeta. Na ausência de uma acção global rápida, coordenada e ambiciosa para combater as alterações climáticas, provavelmente testemunharemos o desaparecimento de uma das maravilhas naturais mais espectaculares da Terra.”

Branqueamento de corais (The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers)

“Sem intervenção urgente, a nossa icónica Grande Barreira de Corais corre o risco de encalhar quase anualmente devido às altas temperaturas do oceano”, concluiu o Dr. Henley, que realizou a maior parte do estudo como investigador de pós-doutoramento no University of Wollongong. “A integridade ecológica e o valor universal excepcional do recife estão em jogo.

“Temos muitas das principais soluções para reverter as mudanças climáticas. O que precisamos é de uma mudança radical no nível de acção coordenada a nível nacional e internacional para a transição para as emissões líquidas zero. Esperamos que o nosso estudo forneça aos decisores políticos mais provas para prosseguir cortes mais profundos nas emissões de gases com efeito de estufa a nível internacional.”

“A maioria dos bens do Património Mundial também são vulneráveis ​​às alterações climáticas”, afirmou UNESCO ao se recusar a declarar o GBR em perigo. “A Austrália está a implementar uma agenda ambiental e climática ambiciosa, a nível interno e externo, para alcançar um mundo com zero emissões líquidas e positivo para a natureza.

“Apoiamos os esforços globais para proteger todos os bens do Património Mundial do impacto das alterações climáticas. Somos líderes mundiais na gestão de recifes e continuaremos a partilhar a nossa experiência com parceiros internacionais, para proteger mais do que é precioso, restaurar mais do que está danificado e gerir a natureza para o futuro.”

