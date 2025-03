Tudo está bem em Wakatobi

Uma conversa com a bióloga marinha Julia Meller

Após obter seu mestrado em Biologia Marinha pela Universidade de Oxford, Julia Mellers se juntou à equipe de Wakatobi em 2024. A adição de um biólogo marinho trouxe entusiasmo aos hóspedes, funcionários do resort e parceiros da comunidade. Até hoje, Mellers já introduziu programas inovadores de avaliação da saúde dos recifes na reserva marinha privada de Wakatobi usando imagens assistidas por IA e análise de dados. Este processo analítico permite que a equipe de Wakatobi monitore de perto dados inestimáveis ​​derivados de nossos amados recifes. O trabalho de Mellers é fortalecido pelas parcerias de longa data com vilas locais, que compartilham nosso objetivo comum de proteger os recifes. A profunda conexão da comunidade com o oceano é essencial para o sucesso do programa. O trabalho contínuo de Mellers serve como um testemunho de por que a conservação marinha é imperativa - não apenas em Wakatobi, mas globalmente.

As pesquisas de saúde dos recifes do Wakatobi Dive Resort são conduzidas em toda a área protegida, com algumas pesquisas aprimoradas pela adição de amostragem de eDNA e monitoramento da paisagem sonora.

Recentemente conversamos com Julia para saber as últimas novidades sobre esse projeto em andamento e suas impressões sobre Wakatobi em geral.

P: Qual foi o aspecto mais gratificante do seu primeiro ano em Wakatobi e o que você mais espera do futuro?

A: “Sinto uma profunda sensação de calma ao mergulhar em Wakatobi. Enquanto muitos dos recifes do mundo estão agora ameaçados ou comprometidos, tudo está bem dentro da nossa reserva marinha. Agora temos dados científicos confirmando que o futuro desses recifes incrivelmente biodiversos está seguro, graças a um sistema de preservação que funciona. Tem sido incrivelmente gratificante traduzir a alegria de mergulhar e explorar recifes intocados em dados que capturam meticulosamente a biodiversidade e verificam os efeitos positivos das iniciativas de conservação colaborativa de Wakatobi.

Agora estamos usando dados coletados no ano passado para convidar parceiros externos a participar de um esforço de preservação de recifes com impacto documentado. O esforço de conservação de Wakatobi está continuamente evoluindo e se expandindo, e estou ansioso para ver como podemos acelerar melhor esse crescimento.”

P: Você notou alguma mudança na saúde dos corais, nas populações de peixes ou mesmo na presença de espécies invasoras?

A: “Estamos começando a ver um sinal claro de proteção do ecossistema nos dados de saúde do recife. As avaliações são feitas por pesquisas fotográficas de escaneamento de recifes, que são então analisadas por um programa de IA treinado para classificar a vida do recife de Wakatobi. Os resultados indicam que os recifes dentro da área protegida são significativamente mais saudáveis ​​do que os recifes vizinhos desprotegidos. Nossos escaneamentos de recifes também verificam que no ano passado, enquanto muitos recifes sofreram com um evento catastrófico de branqueamento global, não houve branqueamento sistemático significativo em Wakatobi.

A integração do monitoramento científico e da avaliação da saúde dos recifes na programação da equipe de mergulho de Wakatobi é facilitada pela vasta experiência e entusiasmo em contribuir com o esforço científico.

Integrar o monitoramento científico na programação da equipe de mergulho é facilitado pela vasta experiência e entusiasmo deles em contribuir com o esforço científico, diz Julia. Foto de Kristian Gaeckle

O DNA ambiental consiste em pequenos pedaços de material genético que os organismos deixam para trás, como células, pele, resíduos e muco. A água do recife contém informações valiosas sobre os habitantes do recife nas proximidades, mas essas informações precisam ser desvendadas. Temos filtrado a água do recife, capturado o DNA em um filtro e enviado o filtro para um laboratório para análise. No laboratório, eles usam pequenos pedaços chamados primers para começar a classificar o DNA. Os primers são como pequenas etiquetas para o DNA. Eles se ligam a uma parte da sequência comum a um tipo específico de organismo. Por exemplo, há primers que se ligam ao coral, que atingirão uma seção específica do DNA específica para diferentes espécies de coral. Esta é uma nova técnica fantástica porque permite coletar grandes quantidades de informações de forma não invasiva. Tem sido um projeto particularmente interessante porque os primers de corais estão surgindo na literatura científica apenas recentemente. Detectamos a maioria dos corais raros apenas nos locais de maior biodiversidade. Parece que podemos utilizar o levantamento de eDNA de corais como um indicador direto da saúde do recife, o que é uma abordagem inovadora! Isso é muito emocionante!

Esses dados lançaram luz sobre a biodiversidade de Wakatobi, por exemplo, confirmando a presença de 11 espécies de corais vulneráveis, entre outras criaturas raras.”

“É um privilégio raro trabalhar num lugar onde as pessoas e a vida marinha coexistem, não apenas pacificamente, mas produtivamente.”

P: Quais outras iniciativas de pesquisa sobre recifes estão em andamento ou em fase de planejamento?

A: “Estamos agora ampliando nossos esforços de pesquisa para medir o pulso do recife em uma faixa mais ampla da área protegida ao longo do ano. Isso significa integrar o monitoramento científico à programação da equipe de mergulho, uma tarefa facilitada pela vasta riqueza de experiência da equipe e seu entusiasmo em contribuir para o esforço científico. A coleta contínua de dados da equipe de mergulho, com a ajuda da análise de IA, nos permite ficar de olho no estado de todo o ecossistema do recife.

Também estamos adicionando novos métodos ao nosso kit de ferramentas. Recentemente, implantamos um kit de sensor que retransmite informações meteorológicas oceânicas ao vivo para um aplicativo. Isso nos permite monitorar o pulso metabólico do recife em tempo real. Podemos observar ao longo do dia como a luz solar determina o equilíbrio entre a fotossíntese e a respiração no recife, impulsionando as grandes flutuações diárias na química da água. As grandes flutuações que observamos em Wakatobi são um sinal de um recife metabolicamente ativo e, portanto, uma assinatura de ecossistemas produtivos.”

P: O que te inspira em trabalhar com a equipe do resort?

A: “É um privilégio raro trabalhar em um lugar onde as pessoas e a vida marinha coexistem, não apenas pacificamente, mas produtivamente. Trabalhando acima e abaixo da água em Wakatobi, é realmente inspirador testemunhar como os sistemas se apoiam diretamente. Wakatobi não é um sistema estático — ele tem uma rica história de operações bem-sucedidas e continua na vanguarda da inovação. Trabalhar neste ambiente dinâmico significa refinar continuamente as medidas de pesquisa já em vigor, ao mesmo tempo em que sempre fica de olho na próxima mudança de etapa que aumentará o valor.”

Cornucopia é representativa do progresso da avaliação da saúde do recife e do crescimento saudável dos corais nos sítios de Wakatobi. Foto de Warren Baverstock

P: Você tem um local de mergulho ou tipo de vida marinha favorito em Wakatobi?

A: “Para mim, uma das melhores coisas sobre visitar frequentemente os mesmos locais de mergulho é que você começa a conhecer animais com personalidades particulares. Há um polvo particularmente mal-humorado no The Zoo, frequentemente empoleirado em uma pedra socando qualquer peixe que ouse chegar muito perto!

Sem programas de avaliação da saúde dos recifes, tartarugas como esta Hawksbill no sítio Dunia Baru não teriam recifes saudáveis ​​para confiar. Foto de Christian Gloor

Um peixe-lima rabiscado em Cornucopia, normalmente uma espécie tímida, está sempre feliz em posar para uma foto. Um par de peixes-porco-espinho perseguem-se perpetuamente em Spiral Corner. Um Hawksbill em Dunia Baru está sempre tão concentrado em mastigar que parece mal notar qualquer companhia!

O programa de avaliação da saúde do recife em Wakatobi ajuda a garantir um recife de corais vibrante e populações de peixes como estes Black snapper no sítio Waktaobi Roma. Foto de Walt Stearns

Não consegui escolher um único local favorito – biogeografias variadas nos recifes de Wakatobi geram conjuntos únicos. Pináculos e cristas de recifes são frequentemente chamados de "ímãs ecológicos", com sua topografia atraindo agregações de peixes predadores. Roma é um desses locais, onde você pode frequentemente avistar atuns-dente-de-cão em cardumes de pargos pretos, barracudas e imperadores de nariz longo. Em Pockets, a encosta do recife se estende mais fundo do que em outros lugares, dando origem a uma diversidade surpreendente de espécies de corais duros, que só conseguem crescer em profundidade por causa das águas claras de Wakatobi. As correntes em Turkey Beach aceleram a água sobre uma série de cristas que atraem tubarões-de-pontas-pretas e arraias-águia.”

P: Que outros desenvolvimentos interessantes podemos esperar nos próximos meses?

A: “Em janeiro deste ano, uma equipe do Pristine Seas da National Geographic estava no resort documentando nossos esforços. O trabalho deles será incorporado a um filme narrado por David Attenborough chamado 'Ocean', que será lançado em maio deste ano. Como parte de sua campanha para impulsionar a ação após o lançamento deste filme, a National Geographic visitou cinco locais como estudos de caso de preservação marinha bem-sucedida. Wakatobi foi selecionada como um lugar onde os esforços de preservação têm um impacto positivo sustentado nas pessoas e no meio ambiente. Se replicado, o modelo de avaliação da saúde dos recifes de Wakatobi poderia transformar os ecossistemas marinhos muito além de Sulawesi, então foi fantástico ter a oportunidade de fazer parte da missão do Pristine Sea. Aqui estava uma equipe que viajou para inúmeros lugares distantes, contou inúmeras histórias e, ainda assim, reconheceu a singularidade de Wakatobi, acima e abaixo da água.”

“Tudo está bem em Wakatobi”, diz a bióloga marinha Julia Mellers. Foto de Wakatobi Resort

Mais sobre o trabalho de Julia >aqui.

CONTATE-NOS.

Email: office@wakatobi.com or Pergunte.

Siga-nos no Facebook e Instagram.

Veja vídeos de conservação de Wakatobi em nosso Canal do Youtube.