Tubarão-anjo avistado no oeste do País de Gales

A rara visão de um tubarão-anjo foi registrada por uma câmera subaquática instalada na Baía de Cardigan pelo Wildlife Trust of South & West Wales (WTSWW). É o primeiro avistamento desse tipo em quatro anos.

Os tubarões-anjo estão em perigo crítico de extinção na Lista Vermelha da IUCN. Frequentemente associados por mergulhadores do Reino Unido às Ilhas Canárias, onde as observações são mais propensas a ocorrer, eles crescem até 2 m de comprimento e se comportam como raias, camuflando-se na areia para emboscar presas que passam, como linguados, crustáceos e moluscos.

Esse comportamento os deixa vulneráveis à pesca de arrasto de fundo, com sua lenta taxa de reprodução também contribuindo para uma diminuição preocupante em seus números.

Divernet relatou ontem (26 de julho) como O Cornwall Wildlife Trust está comemorando a Semana Marinha Nacional, cujo tema para 2025 é "o fundo do mar sob as ondas". A observação de tubarões no fundo do mar da WTSWW é uma abertura apropriada para suas próprias contribuições ao evento anual.

O tubarão foi gravado por um Sistema de Vídeo Remoto Subaquático com Isca (BRUVS) implantado pelo fundo por meio de seu Centro de Vida Selvagem Marinha da Baía de Cardigan, onde uma equipe está pesquisando a dieta dos golfinhos e a diversidade marinha na região. Câmeras foram instaladas em vários habitats dentro e fora das Áreas Marinhas Protegidas (AMPs), gravando por uma hora em cada local.

As 139 APM designadas no País de Gales não estão totalmente protegidas da pesca de arrasto de fundo, afirma o WTSWW.

Descrevendo a observação como "um encontro raro e emocionante", a gerente de pesquisa e conservação marinha da Trust, Dra. Sarah Perry, disse que isso aconteceu em um momento crucial, enquanto o parlamento galês discute a proibição da pesca de arrasto de fundo em AMPs com o governo do Reino Unido.

“Nosso projeto Dolphin Diet Detectives, financiado pelo governo galês por meio do Nature Networks Fund, usa câmeras subaquáticas para revelar a incrível diversidade da vida no fundo do mar”, disse Perry.

“Estas descobertas realçam a necessidade urgente de proteger estes habitats frágeis de atividades prejudiciais como a pesca de arrasto de fundo.” O fundo é buscando mais assinaturas para sua petição para parar a prática.

Também na Divernet: FILME CONFRONTADO DE ATTENBOROUGH CONDENA A PESCA DE ARRASTO DA MPA, O MERGULHADOR THEO SE JUNTA A STEPHEN FRY PARA PESCAR ESPETOS DE ARRASTO DE FUNDO, 5 MANEIRAS DE MELHORAR A CONSERVAÇÃO MARINHA NA GRÃ-BRETANHA