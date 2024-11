Dê um lance agora para uma obra de arte de tubarão Oceanic 31

Uma exposição de obras de arte dedicadas a tubarões, chamada Oceanic 31, completa sua turnê de dois anos pelos espaços de exposição do Reino Unido no final de novembro na Royal Geographical Society (RGS) de Londres, com as obras sendo então dispersas em um leilão online em apoio ao Programa Oceânico da Shark Trust.

A coleção, que retrata 31 espécies de tubarões e raias oceânicas, foi doado à causa por 31 artistas individuais em 2022. As obras variam de pinturas e criações digitais a esculturas e mídias mistas.

Cabeça de martelo lisa por Alicia Hayden

O exposição gratuita pode ser visto no Pavilhão RGS de 26 de novembro a 7 de dezembro. Os potenciais licitantes, talvez com presentes de Natal em mente, têm até o final da data final do show para fazer suas ofertas, o que pode ser feito agora por visitando o site.

Silky Street por ScapaJoe

Carcharodon carcharias por Jimmy Higgs

Uma das obras de arte será leiloada ao vivo pelo especialista em vida selvagem da TV Steve Backshall, que é o palestrante principal no principal evento anual do Shark Trust, “For The Love Of Sharks”, no RGS em 29 de novembro. Ingressos para o evento noturno ainda estão disponíveis da Shark Trust.

Croc VR 2030 por Tom Mead

Ponta branca oceânica por ATM

“Esta exposição nos deu a oportunidade de alcançar um novo público e inspirar mais pessoas com os maravilhosos tubarões e raias em que nossa Compromisso do Grande Tubarão campanha é baseada”, diz o CEO da Shark Trust, Paul Cox. “Somos imensamente gratos aos 31 artistas que trabalharam tão duro para criar essas obras.”

