Grande aumento de resistência ao calor dos supercorais da Secore

Corais jovens criados artificialmente usando uma forma de in vitro a fertilização, em vez de ser clonada a partir de fragmentos de corais existentes, demonstrou resistência significativamente maior ao branqueamento durante a onda de calor fatal que atingiu a região do Caribe em 2023, de acordo com um novo estudo revisado por pares do órgão de conservação Secore International, sediado na Flórida.

A Secore afirma que seu relatório representa a primeira evidência científica de que corais restaurados usando métodos de reprodução natural são muito mais resistentes ao calor do que corais propagados a partir de fragmentos quando submetidos a temperaturas da água do mar bem acima dos limites de branqueamento.

Coral saudável criado durante episódio de branqueamento no recife (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

Nos últimos cinco anos, a Secore vem executando um ambicioso programa de criação de corais em laboratório como forma de restaurar recifes, uma abordagem que envolve o treinamento de uma rede de parceiros em toda a região do Caribe e, espera-se, em breve, além dela.

“Todo o esforço valeu a pena”, relatou agora. “Durante a devastadora onda de calor no Caribe em 2023, os corais jovens e criados no recife permaneceram saudáveis, enquanto a maioria dos corais selvagens restantes branquearam e muitos morreram em consequência.”

O método

A maneira habitual de propagar corais artificialmente era quebrar um fragmento de uma colônia fonte para cultivar uma nova colônia como seu clone, diz Secore. Os pequenos fragmentos de coral eram cultivados em viveiros e transplantados para o recife manualmente.

Desova de coral (Paul Selvaggio / Secore International)

A abordagem de semeadura de corais que está sendo implementada agora não cria clones. Em vez disso, envolve coletar desova de corais selvagens e fertilizar os óvulos e espermatozoides no laboratório – ou mesmo em um barco ou praia – para produzir milhões de embriões.

As larvas de corais em desenvolvimento são cultivadas em recintos oceânicos e colocadas em substratos especiais para serem plantadas no recife quando atingem um certo tamanho.

Toda vez que uma população se reproduz, novos descendentes recebem novos conjuntos de genes misturados por meio de recombinação, tornando-os distintos de suas colônias originais e, assim, permitindo a adaptação.

Somente os corais jovens produzidos por meio de reprodução apresentam maior resistência ao branqueamento em comparação às colônias e fragmentos de corais adultos, diz Secore.

Embora descendentes naturais possam ter um desempenho semelhante sob temperaturas elevadas, a falha geral de recrutamento de espécies construtoras de recifes no Caribe significa que poucos descendentes naturais ocorrem atualmente.

Juvenil de chifre de alce saudável (Paul Selvaggio / Secore International)

Primeiro amanhecer

Uma equipe da Secore em um mergulho de monitoramento de rotina no México foi a primeira a notar que seus corais plantados pareciam estar completamente saudáveis, e seus colegas em Curaçao fizeram uma observação semelhante com uma espécie diferente logo depois.

“Nossos cientistas em Curaçao e no México, junto com nosso parceiro Coralium Lab, coletaram dados sobre o estado de saúde de várias espécies e coortes de nossos corais implantados”, diz a diretora de pesquisa da Secore, Dra. Margaret Miller. “Então, contatamos parceiros em toda a nossa Caribbean Restoration Network para ver o quão disseminado e consistente era esse padrão.

“Isso forneceu a confirmação de que recrutas assistidos de seis espécies de corais construtores de recifes em 15 locais de recifes individuais em cinco nações em toda a Bacia do Caribe mostraram o mesmo padrão: corais jovens criados para restauração são muito mais resistentes ao branqueamento sob níveis extremos de estresse por calor do que os corais predominantes no recife.”

“Tenho trabalhado na criação de corais no Caribe nos últimos 30 anos, ao mesmo tempo em que testemunhei uma tremenda perda de corais – devido a doenças, furacões e ondas de calor – e o desmoronamento das comunidades que dependem deles”, diz o Dr. Miller.

“Esses resultados fornecem muito encorajamento e confirmação de que a restauração usando recrutas de corais assistidos pode desempenhar um papel importante na orquestração da persistência dos corais em nosso futuro mais quente. No entanto, garantir verdadeiramente o futuro dos recifes de corais depende absolutamente do sucesso da humanidade em controlar o aquecimento global.”

Corais chifre-de-alce branqueados (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Corais chifre-de-alce saudáveis ​​(Paul Selvaggio / Secore International)

O investimento compensa

“Nosso investimento nos últimos cinco anos para construir uma grande rede para restauração de corais no Caribe valeu a pena”, diz o fundador e diretor executivo da Secore, Dr. Dirk Petersen.

“Esta rede não só produz e supera dezenas de milhares de corais todos os anos, mas também pode avaliar imediatamente como esses corais responderam a essa onda de calor sem precedentes. Nossa prioridade agora é escalar ainda mais os esforços para o nível do ecossistema.”

A restauração dos corais por si só não vai curar os recifes a longo prazo – mas pode ganhar o tempo necessário com urgência para apoiar as populações de corais a sobreviverem no próximo século, diz Secore. Agora, a empresa busca estender suas atividades para o Indo-Pacífico e planeja montar uma equipe nas Ilhas Maurício antes do final de 2024 para criar uma base no Oceano Índico.

O estudo, que abrange o trabalho realizado ao largo do México, República Dominicana, Ilhas Virgens Americanas, Bonaire e Curaçao, Está publicado na revista Plosona.

Também na Divernet: ACIDENTE DE CORAIS: NOSSOS RECIFES PODEM SER SALVOS?, PRODUTORES DE CORAIS REMODELANDO O FUTURO, O QUE SERÁ NECESSÁRIO PARA OS CORAIS SOBREVIVEREM?, 10 MANEIRAS COMO A TECNOLOGIA ESTÁ RESGATANDO OS CORAIS