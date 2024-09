Mergulhador profissional é acusado de esculpir corais para ganhar dinheiro

As consequências da gravação de nomes de pessoas em corais no destino de mergulho de Bohol, nas Filipinas, continuam, com as autoridades agora convencidas de que um ou mais guias de mergulho e operadores de barcos locais estão cobrando taxas adicionais de turistas para criar os grafites subaquáticos.

Um guia de mergulho teria admitido vandalizar corais. Danos aos recifes são ilegais sob a Código de Pesca das Filipinas, embora não esteja claro se acusações criminais serão movidas contra ele.

Pelo menos 13 nomes de pessoas foram encontrados gravados em corais no local de mergulho com cilindro e snorkel de Estaca, na Ilha Puntud (antigamente Virgem), perto de Panglao, quando uma inspeção foi realizada no final de agosto após uma denúncia de um guia de mergulho local da PADI.

Coral vandalizado perto da Ilha Puntud (Danilo Menorias)

A Korean tourist had posted a vídeo on social media showing a guide vandalising coral, and Bohol’s governor Erico Aristotle Aumentado ofereceu uma recompensa para maiores informações, conforme relatado em Divernet em 4 de setembro. O dinheiro da recompensa foi posteriormente quadruplicado para 200,000 pesos (cerca de £ 2,700).

Apoiado pelo governador, o prefeito de Panglao, Edgardo 'Boy' Arcay, fechou o local para atividades turísticas a partir de ontem (9 de setembro) por pelo menos seis meses e possivelmente mais de um ano. Fazendo parte da “Paisagem Marinha Protegida da Ilha de Panglao” sob o “Sistema Nacional de Áreas Protegidas Integradas Expandidas”, os corais da área precisarão de tempo para se recuperar, ele diz.

Arcay also says that on 5 September he personally questioned the unnamed guide seen in the vídeo. After admitting inscribing the name of a female guest onto coral at her request, he was warned that he could be declared pessoa non grata pelo seu papel na “morte do turismo”.

O Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais das Filipinas e o Escritório Provincial de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Bohol estão agora avaliando o local do mergulho. Aumentado disse que pretende criar uma força-tarefa com poderes de prisão para evitar que incidentes semelhantes aconteçam no futuro.

