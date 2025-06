O mergulhador Theo se junta a Stephen Fry para pescar arrasto de fundo

Dando continuidade à mensagem do documentário de Sir David Attenborough Oceanos e coincidindo com a Conferência Oceânica da ONU, que termina hoje (13 de junho) em Nice, um vídeo de campanha para a instituição de caridade britânica Blue Marine Foundation, estrelado pelo mergulhador Theo James e Stephen Fry, tem sido um sucesso. online.

In Concluindo! James (Divergente, Lótus Branco, Cavalheiros) interpreta um cliente de um restaurante de luxo que pede um prato de peixe aparentemente sustentável a um garçom untuoso interpretado por Fry.

Ambos os atores são embaixadores da Blue Marine, e o objetivo do curta é lembrar o público sobre os custos invisíveis de os humanos comerem como bem entendem.

“Como um mergulhador ávido, sempre fui fascinado pelo oceano e fiquei horrorizado com o impacto que os humanos estão tendo sobre ele”, disse James após concluir a filmagem.

"Depois de ter sido despejado em mim um monte de peixes acessórios, isso realmente me fez entender o quão grotesca e devastadora é a prática da pesca de arrasto de fundo. Foi profundamente perturbador, mas fiquei feliz em fazê-lo se isso ajudasse a promover uma mudança real."

Proibição no Reino Unido, mas quando?

O filme da campanha foi criado na esperança de impulsionar uma proibição urgentemente necessária da pesca de arrasto nas chamadas Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) do Reino Unido, diz a Blue Marine.

“Atualmente, impressionantes 90% das reservas marinhas do Reino Unido permanecem abertas à pesca de arrasto de fundo, e quanto aos peixes capturados indiscriminadamente nas redes de arrasto, até 80% do que é capturado é descartado ou destruído”, afirma a fundação. “Vamos acabar com isso agora. Aja conosco.”

Prejuízos causados ​​pela pesca para James (Blue Marine Foundation)

De fato, no Dia Mundial dos Oceanos (8 de junho), dia do lançamento do filme, o governo do Reino Unido anunciou sua intenção de proibir a pesca de arrasto de fundo em 41 AMPs costeiras que cobrem uma área de 30,000 km² de águas inglesas (1.5 vezes o tamanho do País de Gales).

“Este é um grande passo para impedir a aniquilação insensata das nossas reservas marinhas”, reconheceu a Blue Marine, enfatizando também que nada mudará até que as propostas se tornem realidade e a proibição seja aplicada. A organização pede aos apoiadores que compartilhar o vídeo nas redes sociais.

A Fundação Marinha Azul e filme da Atomized Studios Concluindo! foi dirigido por Ben Mallaby.

Também na Divernet: Filme contundente de Attenborough condena a pesca de arrasto da AMP, Príncipe William está 'otimista' quanto ao futuro dos oceanos, 5 maneiras de melhorar a conservação marinha na Grã-Bretanha, Parques de papel: 'Dois terços das AMPs são ineficazes'