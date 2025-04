Mergulhadores são multados por torturar tartarugas na Malásia

O incidente ocorreu em um local próximo à Ilha Manukan, no Parque Marinho Tunku Abdul Rahman, em Semporna, norte de Bornéu, em março.

O Ministério do Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Sabah (KePKAS) emitiu desde então “avisos compostos” a um punhado de mergulhadores presentes, bem como à empresa que organizou o mergulho.

Na Malásia, uma notificação composta pode ser usada para certos delitos como alternativa à exigência de que o infrator seja julgado em tribunal. Ela oferece a chance de uma acusação não contestada ser resolvida por meio do pagamento de uma multa fixa.

O assédio violou os regulamentos da Lei de Vida Selvagem de Sabah de 1997, que protegem integralmente as tartarugas marinhas. É ilegal que qualquer pessoa que não seja um guarda florestal designado manuseie tartarugas adultas, seus ovos ou filhotes.

Iniciativa TRACC

Era o Centro de Pesquisa e Conservação Tropical (TRACC) em Semporna, que inicialmente emitiu um apelo para rastrear a localização e as identidades dos mergulhadores apresentados no clipe de 30 segundos, que havia sido gravado e compartilhado por alguém do grupo de mergulho. O TRACC também notificou o Departamento de Vida Selvagem de Sabah e o Parque de Sabah sobre o incidente.

O clipe mostrou o que se acredita ser um guia de mergulho segurando a tartaruga, claramente angustiada e confusa, por trás, pelo casco, enquanto outros mergulhadores tocam o casco e os membros da tartaruga e posam ao lado dela enquanto ela luta para se libertar.

Além da possibilidade de a tartaruga precisar respirar urgentemente durante o período de contenção, esse estresse extremo para um animal pode ser prejudicial e até fatal.

Outro clipe relacionado e mais longo mostra um membro do grupo de mergulho segurando um tubarão-baleia em movimento.

Descrevendo as ações dos mergulhadores como "irresponsáveis", o Ministério do Turismo declarou: "Instamos todos os operadores turísticos a desempenharem um papel mais responsável para garantir o cumprimento das diretrizes e regulamentos. O governo estadual continua comprometido com a preservação ambiental e alertou que não tolerará nenhuma violação das leis de proteção da vida selvagem."

As penalidades impostas são desconhecidas, mas a multa máxima para o delito é de 50,000 ringgits (cerca de £ 8.700) e/ou de um a cinco anos de prisão.

