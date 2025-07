Mergulhadores, ajudem a salvar as mantas!

Uma nova campanha chamada #SaveTheMantas, pedindo a proibição total do comércio internacional de mantas e raias-diabo, foi lançada pela instituição de caridade de conservação marinha sediada no Reino Unido, Manta Trust, e seus parceiros globais — e eles esperam um forte apoio dos mergulhadores.

A #SalveAsMantas O apelo surge num momento em que a organização acredita que é possível ter um impacto genuíno – na preparação para a 20.ª Conferência das Partes (CoP20) da CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção), que terá lugar no Uzbequistão em novembro.

Conferência da CITES em Genebra no início deste ano. O grande teste acontece em novembro (Manta Trust)

Se for adoptada, uma proposta para elevar todas as mantas e raias-diabo à categoria de Apêndice I da CITES, o mais alto nível de proteção internacional, proibiria todo o comércio internacional de produtos móveis – um passo crítico para acabar com a exploração insustentável.

“Manta e raias-diabo estão entre as espécies marinhas mais icônicas e reverenciadas, mas continuam incrivelmente vulneráveis à pesca excessiva”, disse o presidente-executivo da Manta Trust, Dr. Guy Stevens.

Após mais de uma década de proteções globais sob o Apêndice II da CITES, é desanimador ver o comércio internacional insustentável dessas espécies não apenas continuar, mas também aumentar. Ações mais enérgicas são urgentemente necessárias.

Raias Mobula pousaram no porto de Beruwala, Sri Lanka (Miriam Staiger)

Particularmente vulnerável

Mantas e raias-diabo foram listadas no Apêndice II em 2013 e 2016, respectivamente, mas as populações de mobulídeos continuam a cair, afirma o fundo. Todas as nove espécies conhecidas estão agora listadas como Ameaçadas de Extinção. Lista Vermelha da IUCN, com sete espécies classificadas como Ameaçadas de Extinção. Em algumas áreas, as populações diminuíram em mais de 90%.

A principal ameaça vem da pesca excessiva, impulsionada pelo comércio de placas de guelra, que são vendidas como um remédio tradicional em algumas partes da Ásia, bem como de carne consumida localmente ou exportada.

Placas de guelras no Sri Lanka (Daniel Fernando)

Mantas e raias-diabo são capturadas em todo o mundo, principalmente na pesca costeira. Uma iniciativa liderada pela Manta Trust estudo revelou que os produtos da Mobulid são comercializados em pelo menos 22 países, muitas vezes com pouca regulamentação ou relatórios precisos.

Os mobulídeos levam cerca de 10 anos para amadurecer e dão à luz apenas um filhote a cada poucos anos, o que os torna particularmente vulneráveis. "Nosso estudo mostra que as proteções atuais não são suficientes", disse a Dra. Marta D. Palacios, principal autora da recente avaliação comercial. "Sem medidas urgentes, corremos o risco de perder essas espécies extraordinárias."

Fechando as lacunas

Uma arraia manta como os mergulhadores querem ver, esta nas Maldivas (Jasmine Corbett)

Uma inclusão no Anexo I fecharia brechas que permitem exportações sob cotas "sustentáveis" questionáveis, afirma o fundo. Também simplificaria a fiscalização, que atualmente pode ser dificultada por requisitos de identificação de espécies e verificação de documentos.

A proposta de elevação, liderada pelo Equador, um ponto crítico para raios, e apoiada por uma coalizão de governos e ONGs, é baseada na análise comercial mais abrangente até o momento e oferece um caminho prático para a proteção, afirma o Manta Trust.

Comprar e usar a camiseta ajuda a salvar as mantas (Manta Trust)

Ele está convocando mergulhadores e outros amantes do oceano a se juntarem à campanha #SaveTheMantas comprando e usando a camiseta da campanha, marcando postagens com #SaveTheMantas e pegando e enviando uma foto para as mídias sociais e página da campanha. Essas imagens farão parte de um poderoso mural visual na conferência CITES CoP20, diz o Manta Trust.

