Mergulhadores instalam o primeiro 'Minter Hotel' em Sussex

Mergulhadores voluntários da instituição de caridade Sussex Underwater ajudaram a instalar o que é descrito como o primeiro habitat subaquático de vida marinha do condado.

Apelidado de “Minter Hotel”, em homenagem ao pescador de Shoreham, Alan Minter, que teve a ideia, o habitat começou a atrair vida marinha na costa de Lancing.

Pescador de Shoreham Alan Minter (Sussex Underwater)

Após o que Minter descreve como uma luta frustrante de dois anos para obter todas as licenças necessárias, a estrutura de 3.2 toneladas foi finalmente colocada no fundo do mar em 22 de maio, seu aniversário de 67 anos. Ela contém 19 fendas projetadas para abrigar crustáceos e outras características para atrair a vida marinha em postura de ovos.

Minter dedicou o projeto ao seu avô, que havia mantido seu barco na praia próxima um século antes.

Manobrando a estrutura de 3.2 toneladas (Sussex Underwater)

No fundo do mar (Sussex Subaquático)

“Estamos apenas tentando retribuir”, disse ele Mundo de Sussex. “Parece muito promissor. Todos nós conhecemos o estado do mar – você perdeu a praia, a areia, o recife costeiro. Você perdeu tudo devido às mudanças climáticas, à dragagem, à poluição. É como a tempestade perfeita para a natureza.

Não há ajuda no fundo do mar porque ninguém o vê. A natureza está com muita dificuldade para se manter firme e sobreviver. Estamos apenas tentando ajudá-la um pouquinho.

Sob o olhar do cientista Ray Ward, os mergulhadores do projeto Sussex Underwater monitorarão o processo de colonização do Minter Hotel e planejam instalar uma câmera no local para permitir transmissões ao vivo para escolas, em linha com a missão educacional do grupo comunitário.

A esperança é que as empresas se apresentem para patrocinar mais hotéis Minter, até que uma colônia de pelo menos 10 seja estabelecida.

Sussex Subaquático foi cofundada pelo mergulhador e conservacionista local Eric Smith, que liderou uma campanha bem-sucedida para proibir os barcos de pesca de arrasto na Baía de Sussex, conforme mostrado em um documentário da BBC de 2023 Nossas Vidas: Nossa Floresta Marinha.

