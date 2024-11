Sucesso das ervas marinhas inglesas promete impulso mundial

Após cinco anos de trabalho, o maior projeto de restauração de ervas marinhas da Inglaterra chegou ao fim, com seus resultados descritos como "incrivelmente promissores" para o futuro.

A iniciativa LIFE Recreation ReMEDIES de £ 2.5 milhões, liderada pela Natural England e liderada pela Confiança de Conservação do Oceano (OUT), abordou a restauração de mais de oito hectares de bancos de ervas marinhas na Área Especial de Conservação (SAC) de Plymouth Sound e na SAC Marítima de Solent.

O projeto, que também incluiu a proteção de algas coralinas duras e rosadas chamadas maerl, envolveu o enfrentamento de pressões sobre habitats naturais, como ancoragem e amarração recreativas e extensão educacional, juntamente com testes de vários métodos de restauração de ervas marinhas.

Uma conquista importante foi o aumento das taxas de sucesso de germinação de mudas de ervas marinhas de 5% para 33% – um resultado que a equipe diz que promete transformar os esforços de restauração em todo o mundo. Dizem que o recrescimento precoce já é visível em ambos os locais do projeto.

ReMEDIES, que significa Redução e Mitigação dos Impactos da Erosão e Perturbação que Afetam o Fundo do Mar, foi financiado pelo Programa LIFE da UE e também envolveu o Sociedade de Conservação Marinha, Royal Yachting Association e Conselho Municipal de Plymouth / Fórum Consultivo dos Estuários de Tamar.

Métodos de teste

O OCT afirma que o projeto lhe deu a oportunidade de restaurar a chave Zostera marina espécies de ervas marinhas usando dois métodos experimentais.

O primeiro deles, a transmissão de sementes, envolveu a implantação de sacos de estopa contendo sementes e, em uma área igual, o uso de um dispositivo de injeção inovador chamado Hydro Marine Seeding (HMS) OCToPUS (Ocean Conservation Trust 'o' Pressurised Underwater Seeder).

O segundo método, translocação de mudas, significava cultivar plantas adultas a partir de sementes usando a “Tecnologia de Tapete de Ervas Marinhas” em um laboratório no Aquário Marinho Nacional, que é administrado pelo OCT. As plantas foram então implantadas no local de restauração.

Nutrição de plantas de ervas marinhas (OCT)

Como resultado desses experimentos, a equipe de restauração de habitat agora acredita que a melhor maneira de atingir a restauração de ervas marinhas subtidais pode ser por meio de HMS combinado com a Seagrass Mat Technology. Os resultados preliminares já estão mostrando alguma regeneração dos bancos de ervas marinhas, que a equipe continuará monitorando.

“A restauração de ervas marinhas não é isenta de desafios, mas, apesar disso, o projeto ReMEDIES expandiu os limites no desenvolvimento da restauração de ervas marinhas subtidais em larga escala”, disse Mark Parry, chefe de restauração de habitats oceânicos do OCT.

“Foi ótimo testar técnicas inovadoras de restauração e ver o sucesso de nossos esforços tanto em Jennycliff Bay quanto em Solent Maritime. Estamos animados para continuar nosso aprendizado e desenvolvimento de esforços de restauração em larga escala em nosso Prados Azuis projeto."

Selecionados por mergulhadores

Como as sementes de ervas marinhas podem ser colhidas manualmente por mergulhadores apenas uma vez por ano, quando as plantas florescem, o OCT desenvolveu um tipo de instalação de armazenamento de sementes que poderia permitir a restauração de prados durante todo o ano. As sementes são mantidas em um estado dormente em um sistema recirculatório resfriado e altamente salino.

Uma vez retiradas da dormência, os voluntários cuidam das sementes até os estágios de muda e planta adulta, à medida que elas crescem dentro da Tecnologia Seagrass Mat.

Ervas marinhas prósperas prontas para replantio (OUT)

“O projeto ReMEDIES tem sido extremamente desafiador em termos de complexidade, escala e ambição, combinando redução de pressão recreativa em habitats frágeis de ervas marinhas com restauração como uma ferramenta adicional para ajudar na recuperação”, comentou a gerente de projeto Fiona Tibbitt.

A instalação de cultivo de ervas marinhas no aquário continuará a destacar o projeto, que foi patrocinado pela Valeport, Zurich e Naturesave Insurance.

