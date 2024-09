Denúncia nas Ilhas Faroé levou à prisão de "espinho no pé" Watson

Foi uma denúncia politicamente motivada das Ilhas Faroé que levou à prisão do ativista anti-caça às baleias Paul Watson pela polícia dinamarquesa na Groenlândia em 21 de julho, de acordo com a Fundação Capitão Paul Watson (CPWF).

As autoridades locais do arquipélago baleeiro alertaram o Ministério da Justiça da Dinamarca e as autoridades da Groenlândia sobre a chegada à Groenlândia do navio almirante de Watson, o João Paulo Dejoria para reabastecer e pressionou por sua detenção, alega o CPWF. Ele diz que o Parlamento dinamarquês confirmou isso em resposta a um inquérito.

Watson e sua equipe de ativistas ambientais estavam indo para o oeste, em direção ao Pacífico, para confrontar um navio-fábrica baleeiro japonês.

Dois meses após sua prisão Watson continua sob custódia aguardando possível extradição para o Japão por acusações históricas, conforme relatado anteriormente em Divernet. Sua detenção está relacionada a um Aviso Vermelho da Interpol registrado contra ele por ativismo de ação direta há 12 anos pelo Japão.

“Um intrometido da polícia das Ilhas Faroé, estimulado pelo desejo do Japão de capturar Paul... fez um esforço concentrado para avisar o Ministério da Justiça dinamarquês após rastrear o navio desde sua partida do Reino Unido, fazendo com que a polícia dinamarquesa fizesse investigações locais, confirmasse a chegada do navio e desse tempo para uma equipe da SWAT orquestrar uma emboscada digna de um fugitivo internacional”, foi como Locky MacLean, chefe de operações do navio da CPWF, descreveu a prisão de Watson.

Abate anual

As Ilhas Faroé, um arquipélago autónomo da Dinamarca, são mais conhecidas pelos mergulhadores pela sua controversa matança anual de baleias-piloto de barbatanas longas e de golfinhos-de-lados-brancos do Atlântico, conhecidos como Matança de treliça.

Caça à baleia nas Ilhas Faroé (Erik Christensen)

O CPWF alega que o envolvimento das Ilhas Faroé lança luz sobre a prontidão da Dinamarca em cumprir o mandado de prisão internacional do Japão e o que chama de "natureza pesada" da prisão de Watson, e acredita que o incidente "só intensificará os holofotes globais sobre as atrocidades que estão ocorrendo nas Ilhas Faroé".

“A matança de pequenos cetáceos e a sua perseguição por barco é ilegal na Dinamarca, na União Europeia e em muitos outros países do mundo, e é por isso que as Ilhas Faroé Matança de treliça atrai condenação global de políticos, conservacionistas, mídia e público em geral”, diz o CEO da fundação, Omar Todd.

O diretor de operações da CPWF, Rob Read, diz que Watson lançou muitas campanhas contra o que normalmente é conhecido como Moer desde o início da década de 1980, e tem sido “um espinho no lado” das Ilhas Faroé.

A CPWF UK está no nono ano consecutivo de sua campanha anti-Moer Operação Fiordes Sangrentos, e no ano passado Watson navegou novamente João Paulo Dejoria nas águas das Ilhas Faroé para se opor às caçadas.

A organização apela à Dinamarca para que o liberte imediatamente e rejeite o pedido de extradição do Japão, com mais de 82,000 pessoas até agora assinando sua petição.

