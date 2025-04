'Corrida do ouro dos tolos': Mineração em alto mar está ultrapassada, alertam especialistas

Uma ordem executiva para desrespeitar o consenso internacional e abrir o oceano profundo para mineração está sendo considerada pelo governo Trump dos EUA – mas especialistas, incluindo o explorador submarino mais profundo do mundo, Victor Vescovo, têm se manifestado dizendo que tal medida seria uma loucura econômica e uma caça ao "ouro de tolo".

A ordem do governo permitiria que licenças fossem emitidas para empresas minerarem em águas profundas em águas internacionais, contrariando as exigências da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA), o órgão que regulamenta as atividades de mineração em alto mar.

Os defensores da preservação dos oceanos argumentam que, embora tal medida seja semelhante à pirataria e prejudicial ao meio ambiente, ela também se basearia em um caso comercial falho.

“A mineração em alto mar é extremamente desafiadora tecnicamente, altamente destrutiva, não é significativa para a produção mundial e é uma solução muito cara e financeiramente arriscada para um problema de metais para baterias que existia há dez anos”, explica Vescovo, fundador e CEO da Caladan Capital, oficial e piloto naval aposentado, além de explorador submarino.

Victor Vescovo com a Dra. Dawn Wright 'no fundo do mundo' (Caladan Oceanic)

Entre muitas conquistas na pilotagem de submersíveis, Vescovo realizou o mergulho tripulado mais profundo da história quando chegou à Depressão Challenger, na Fossa das Marianas, a uma profundidade de 10,928 m, e foi a primeira pessoa a visitar os pontos mais profundos de todos os cinco oceanos da Terra.

Excesso de oferta global

Minerar o mar profundo criaria dificuldades econômicas e danos geopolíticos para os EUA sem quaisquer ganhos aparentes, afirmam outros oponentes. “Esta é uma busca por ouro de tolo”, é como o Dr. Douglas McCauley, professor da Universidade da Califórnia em Santa Barbara e professor adjunto da UC Berkeley, expressa isso.

“Os preços de mercado para minerais e metais procurados no fundo do mar caíram drasticamente nos últimos anos, impulsionados por excessos globais de oferta de mineração convencional e inovações em química de baterias”, diz McCauley. “Este pode ser o cobalto e níquel mais caros já extraídos do planeta.

“Essas tendências são, em parte, motivadas pela redução da demanda do mercado de veículos elétricos, que se tornou cada vez mais dependente de baterias – por exemplo, as baterias LFP usadas em muitos modelos da Tesla – que não exigem metais caros e difíceis de obter.

“Novas inovações em estações de carregamento ultrarrápidas projetadas para essas novas baterias, como o recente anúncio da [fabricante chinesa de carros elétricos] BYD de estações de carregamento que podem adicionar 400 km de alcance em apenas cinco minutos, podem garantir ainda mais o domínio dessas novas baterias que não requerem metais do oceano.

Tecnologia de bateria BYD Blade

“Outro desafio pode ser a relutância por parte dos EUA em desembarcar esse material em portos americanos, dada a recém-descoberta natureza radioativa desses minerais”, conclui MacCauley. A liberação de materiais tóxicos associados à mineração pode colocar em risco a saúde pública globalmente por meio da contaminação de frutos do mar.

Ecossistemas marinhos

“A mineração unilateral do fundo do mar, que é o património comum da humanidade, seria uma violação fundamental da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que durante mais de 40 anos proporcionou estabilidade na governação dos oceanos”, acrescenta Duncan Currie, especialista jurídico internacional e consultor político da Coalizão de Conservação do Mar Profundo (DSCC), reforçando a visão de que uma corrida para vencer concorrentes como Rússia e China causaria danos irreparáveis ​​aos ecossistemas marinhos vulneráveis ​​e à saúde dos oceanos.

“Cada país e cada pessoa sofreria as consequências”, diz Currie. “Não renderá os lucros ou royalties prometidos, não resolverá os problemas ambientais e de segurança que alega e destruirá dezenas de milhares de quilômetros quadrados de fundo marinho virgem – só para provar que não funciona.”

“A Metals Company está a prometer certeza regulamentar num vácuo regulamentar”, afirma Bobbi-Jo Dobush, especialista em políticas de conservação dos oceanos e autora de Mineração em alto mar não vale o risco. “A única certeza é que a mineração no fundo do mar continua sendo uma forma não testada e extremamente cara de extrair minerais que já inovamos.”

O DSCC, representando diferentes órgãos de campanha, acolheu com satisfação o apelo por uma moratória sobre a mineração em alto mar emitido no Manifesto da Cúpula SOS Oceano no final de março, como parte de uma cúpula de alto nível organizada pela França.

O manifesto exorta os países da ISA a se alinharem ao consenso científico global adotando uma moratória sobre o que descreve como “uma indústria destrutiva” por pelo menos 10 a 15 anos – ou até que haja conhecimento suficiente para tomar decisões informadas.

