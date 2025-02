As últimas orcas em cativeiro na França enfrentam um destino incerto

As duas últimas orcas em cativeiro na França, ainda mantidas em uma instalação recentemente fechada, agora enfrentam a possibilidade de serem transferidas para um zoológico nas Ilhas Canárias, acusado por ativistas de ter um histórico ruim em termos de bem-estar e mortalidade de orcas.

Wikie e seu filho sobrevivente Keijp permanecem atualmente no Marineland Antibes, no sul da França. A instalação finalmente fechou em dezembro, de acordo com uma lei aprovada em 2021 que proíbe a detenção e exibição de baleias e golfinhos em cativeiro na França.

Os animais viveram suas vidas em tanques no dolphinarium, que inicialmente esperava vendê-los para o Kobe Suma Sea World do Japão, acredita-se que sejam separados e usados ​​para reprodução. O governo francês recebeu conselhos de ativistas como Dolphinaria-Free Europe (DFE) para bloquear essa transferência.

O DFE tem feito lobby junto ao governo para permitir que as orcas sejam transferidas para um ambiente mais natural em um santuário costeiro do Whale Sanctuary Project no Canadá, mas seus pedidos foram formalmente rejeitados. Ele teme que as orcas sejam, em vez disso, destinadas ao Loro Parque Zoo (LPZ), Tenerife, nas Ilhas Canárias – que ele também tem em baixa estima.

Europa livre de golfinhos é uma coalizão internacional de cientistas de mamíferos marinhos, especialistas em bem-estar animal, conservacionistas, ONGs, membros individuais e consultores dedicados a acabar com o cativeiro de cetáceos na Europa.

Margaux Dodds, presidente do DFE e também diretora do Conexão Marítima, diz que quer descobrir por que o governo francês está tomando o que ela chama de uma decisão precipitada, já que o prazo legal para mover as orcas termina apenas em dezembro de 2026.

Histórico de criação ruim

O Zoológico Loro Parque tem o que Dodds diz ser um “histórico ruim de criação com suas orcas”. Desde 2021, quatro morreram significativamente mais jovens do que a expectativa de vida média de uma orca na natureza, incluindo uma de três anos chamada Ula. Uma quinta chamada Vicky morreu em 2013 com apenas 10 meses.

Dizem também que as orcas da LPZ apresentam sinais de estresse, incluindo dentes desgastados e quebrados por causa do atrito repetido nas laterais dos tanques e por morder os portões de metal.

Dodds diz que o histórico do LPZ foi bem documentado. “O zoológico está registrado como interessado em procriar suas orcas e indicou que Wikie e Keijo serão utilizados como parte de seu programa de procriação, onde usou técnicas de inseminação artificial para forçar esse resultado”, diz ela.

“Com o fechamento dos locais, é mais importante do que nunca que esta seja a última geração de baleias e golfinhos em cativeiro.”

“A falta de espaço no LPZ também é preocupante, pois os tanques são menores do que os da instalação fechada de Antibes”, diz Dodds. “Adicionar mais duas orcas aumentaria os níveis de estresse de todos os animais envolvidos.”

Shows e truques

“As evidências de que a saúde e o bem-estar das orcas e de outros cetáceos são gravemente comprometidos em ambientes cativos são claras”, afirma o veterinário Dr. Mark Jones, chefe de política da Born Free Foundation. “Os shows e truques que eles são forçados a fazer não têm valor educacional ou de conservação.

“As autoridades francesas tomaram a medida progressiva e bem-vinda de acabar com a exibição em cativeiro de cetáceos. Elas devem agora buscar as melhores soluções possíveis para os animais em cativeiro restantes no país, começando com Wikie e Keijo. Mandá-los para o Loro Parque só perpetuará e agravará seu sofrimento.”

Divernet pediu ao Zoológico Loro Parque que respondesse às críticas, mas não obteve resposta. No entanto, o zoológico sustenta que suas apresentações para o público de orcas, golfinhos e leões-marinhos são do melhor interesse dos animais:

“A atividade física e os desafios mentais envolvidos no treinamento dos animais que participam de shows são cruciais para mantê-los em forma e em condições ótimas”, afirma. “A atividade deles está ligada à obtenção de recompensas, muito parecido com o que ocorre na natureza: o esforço é recompensado com nutrição.

“As ações realizadas nos shows são comportamentos que ocorrem naturalmente na natureza e são exibidas ao público, gerando entusiasmo pelos animais. Esta é outra maneira significativa de criar interesse e estimular o comprometimento com a sobrevivência dessas espécies na natureza.”

Também na Divernet: PARQUE DOS GOLFINHOS DE MALTA: É UM ZOOLÓGICO OU UM CIRCO?, CHINA NADA CONTRA A MARÉ PARA CONFINAR A MAIORIA DAS ORCAS, GOLFINHO CATIVO 'JOGADO FORA COM ÁGUA DO BANHO', OS PEIXES-BOI DE ROMEU E JULIETA GANHARAM UMA ATUALIZAÇÃO