Centros Green Fins reduzem pela metade a ameaça aos recifes de Aqaba

O Verde Fins O programa da Jordânia para centros de mergulho é reivindicado pelo seu coordenador, a Reef-World Foundation, por ter alcançado uma redução de 51% no nível de ameaça que suas atividades representavam anteriormente aos recifes de corais de Aqaba nos seus dois primeiros anos de implementação.

Liderado pela Autoridade da Zona Económica Especial de Aqaba (ASEZA), o sucesso do Green Fins A Jordânia mostra como o comprometimento do governo pode se combinar com a ação da indústria para transformar um destino de mergulho rapidamente, de acordo com a Reef-World.

Onze operadores de mergulho alcançaram o nível Verde Fins certificação em Aqaba para demonstrar aos clientes em potencial seu comprometimento com as melhores práticas ambientais.

Principais métricas monitoradas durante o Green anual dessas operadoras Fins As avaliações incluíram a eliminação de danos de ancoragem e exibição e venda de vida marinha; uma redução de 69% no contato de mergulhadores com recifes de corais; uma melhoria de 46% nas práticas de gerenciamento de resíduos; uma redução de 28% na descarga de produtos químicos em ambientes marinhos e um aumento de 27% no comportamento positivo de modelo entre guias de mergulho.

Verde Fins Avaliadores da Jordânia (Reef-World)

“Estamos orgulhosos de ver o progresso feito pela Green Fins membros, e isso reforça a importância desta iniciativa para a nossa agenda de sustentabilidade”, comentou o comissário-chefe da ASEZA, Nayef AL Fayez. “Ao escolher o Green Fins operadores, os mergulhadores estão contribuindo diretamente para a proteção de nossos tesouros marinhos para as gerações futuras, enquanto desfrutam de experiências subaquáticas de classe mundial.”

A Reserva Marinha de Aqaba (RMA), designada em 2020 e que cobre 30% do litoral da Jordânia, foi recentemente reconhecida na Lista Verde de Áreas Protegidas da IUCN.

“Os mergulhadores estão cada vez mais fazendo escolhas sustentáveis”, observou o diretor de operações da Reef-World, JJ Jarvey. “Aqaba agora oferece a proposta atraente de vivenciar alguns dos recifes de corais mais resilientes do mundo, com a certeza de que sua visita contribui para a proteção dos recifes, e não para a degradação.”

Verde da Jordânia FinsOs operadores aprovados são Aqaba Sharks Bay Divers, Arab Divers, Bait al-Aqaba Dive Resort, Coral Garden Diving Centre, Deep Blue Dive Centre, Hammerhead Diving Centre, Red Coral Dive Centre, Red Sea Dive Centre, Rio Dive Center Aqaba, Royal Diving Club e Sea Wonders Diving Centre.

Mergulhadores em um evento de limpeza (Reef-World)

ASEZA e a Fundação Reef-World estão agora trabalhando para expandir o Green Fins programa para incluir o restante Aqabacentros de mergulho baseados em, e planejam conduzir sessões de conscientização tanto para a comunidade local quanto para visitantes, para incluir monitoramento de recifes de corais impulsionado pela ciência cidadã e mergulhos de limpeza.

“Os mergulhadores agora buscam mais do que apenas uma experiência; eles querem saber se suas atividades estão contribuindo para a preservação de nossos ecossistemas marinhos”, diz Barbatanas Verdes líder da equipe de gestão local Dom Wyszogrodzki.

“Ao expandir o Verde Fins programa, estamos capacitando mais empresas e indivíduos a desempenhar um papel ativo na proteção dos recifes de Aqaba para as gerações futuras.”

