Filme contundente de Attenborough condena a pesca de arrasto da AMP

Os ativistas ambientais estão incentivando o público a apoiar a mensagem do novo e impactante filme Oceano com David Attenborough, que acaba de ser lançado mundialmente nos cinemas e também está disponível para streaming no Disney+, National Geographic e Hulu.

Imagens impactantes que retratam a destruição da vida marinha e do próprio fundo do oceano pela pesca de arrasto, apresentadas no trailer do documentário, já foram amplamente visualizadas online.

Os arrastões de fundo atravessam habitats do fundo do mar, remexendo lodo, liberando carbono e recolhendo vida marinha indiscriminadamente, dizem os cineastas, que esperam que, ao expor essa devastação em imagens de alta definição, o público seja inspirado a agir.

“É difícil imaginar uma maneira mais dispendiosa de pescar”, diz Attenborough, agora com 99 anos, no filme. “A pesca de arrasto de fundo ainda é permitida em muitas das chamadas Áreas Marinhas Protegidas [AMPs] em todo o mundo e, talvez ainda mais surpreendente, é subsidiada pelos governos. Pouquíssimos lugares estão a salvo disso – inclusive quase nenhum lugar no meu próprio país.”

Linhas vistas do espaço

Um relatório da Oceana UK descobriu que somente as AMPs offshore domésticas suportaram mais de 33,000 horas de pesca de arrasto de fundo em 2023.

Em todo o mundo, uma área quase do tamanho da floresta tropical da Amazónia é pescada todos os anos, com as mesmas secções do fundo do mar a serem pescadas repetidamente, de acordo com a National Geographic Society. Mares Imaculados, acrescentando que as linhas gravadas no fundo do mar pela pesca de arrasto podem ser vistas do espaço.

Um estudo em Natureza descobriram que as emissões anuais de dióxido de carbono libertadas através da pesca de arrasto de fundo são de uma escala semelhante à das emissões anuais de CO 2 da aviação global. Outro estudo em Fronteiras na ciência marinha concluiu que mais da metade do CO 2 produzido pela pesca de arrasto chegará à atmosfera da Terra dentro de nove anos.

Isso se reflete em pesquisas recentes que medem o custo econômico total da pesca de arrasto de fundo em águas europeias (UE, Reino Unido, Noruega e Islândia). Isso mostra que a prática custa à sociedade quase 11 bilhões de euros anualmente. Ela pode criar empregos, fornecer alimentos e gerar receita, mas os custos totais superam em muito os benefícios, de acordo com o relatório.

Ocean With David Attenborough baitball (Doug Anderson ©Silverback Films & Open Planet Studios)

In oceano Attenborough também destaca a situação difícil de espécies como tubarões, baleias e krill, enfatizando a necessidade de proteger quase um terço dos oceanos do mundo para permitir a recuperação da pesca predatória e da destruição do habitat.

No entanto, o filme adota um tom mais positivo quando destaca histórias de sucesso em que ecossistemas marinhos se recuperaram quando tiveram a oportunidade por meio de ação coletiva.

Os exemplos incluem a recuperação de florestas de algas em Califórnia e o ressurgimento das populações de baleias após as proibições internacionais da caça às baleias.

'Grito de guerra'

A Greenpeace descreveu oceano como um “grito de guerra” antes da Conferência dos Oceanos da ONU de 2025, que começa em Nice em 9 de junho. Eles e outros ativistas ambientais, como Fundação Marinha Azul estão a apelar aos governos para que demonstrem o seu compromisso em eliminar o “vandalismo ecológico” através da imposição de proibições efectivas à pesca de arrasto de fundo nas APM.

A Blue Marine afirma ter realizado recentemente uma sondagem que demonstra um apoio público “esmagador” à proibição da pesca de arrasto nas APM, e espera que oceanoAs cenas gráficas de destruição do fundo do mar ajudarão a levantar uma onda de opinião pública.

“Estamos agora perante uma das maiores oportunidades oceânicas do nosso tempo: proibir a pesca de arrasto de fundo nas APM do Reino Unido, muitas das quais ainda estão sujeitas a este método de pesca destrutivo”, afirma a fundação, que lançou uma campanha juntamente com Oceana Reino Unido e Only One chamado #AConclusão.

Eles e o Greenpeace UK já escreveram ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, pedindo a ratificação do Tratado Global dos Oceanos e a proibição total da pesca de arrasto de fundo nas AMPs britânicas. Como Attenborough diz no filme: "Se salvarmos o mar, salvaremos o nosso mundo."

Oceano com David Attenborough é uma coprodução da Silverback Films e da Open Planet Studios, dirigida por Toby Nowlan, Keith Scholey e Colin Butfield e produzida por Nowlan.

