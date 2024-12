Home for Christmas: dinamarqueses libertam Paul Watson

O capitão Paul Watson vai para casa no Natal – o veterano ativista anti-caça às baleias foi libertado após passar cinco meses na prisão enquanto a Dinamarca considerava um pedido de extradição do Japão.

A notícia de que a Dinamarca rejeitou finalmente as exigências do Japão chegou ontem (17 de dezembro) e significa que Watson, que completou 74 anos enquanto estava detido num centro de detenção perto de onde ele foi preso em Nuuk, na Groenlândia, poderá passar a temporada festiva com sua família na França.

“Esta decisão marca uma vitória significativa para os direitos humanos, o activismo ambiental e o movimento anti-caça às baleias”, declarou o Fundação Capitão Paul Watson (CPWF), que tem feito uma campanha árdua desde o verão pela libertação de seu fundador. Sua petição para esse fim ultrapassou 125,000 assinaturas e atraiu amplo apoio de celebridades.

O Ministério da Justiça dinamarquês disse à BBC que, ao tomar sua decisão, levou em consideração o tempo decorrido desde que os supostos crimes ocorreram e os cinco meses que Watson já havia passado detido.

“Às vezes, ir para a cadeia é necessário para provar seu ponto de vista”, disse Watson enquanto caminhava livre. “Toda situação oferece uma oportunidade, e esta foi outra chance de lançar um holofote global sobre a caça ilegal de baleias no Santuário do Oceano Antártico do Japão. Se eu tivesse sido enviado para o Japão, talvez nunca tivesse voltado para casa. Estou aliviado que isso não tenha acontecido.”

De acordo com a CPWF, Watson foi detido por acusações de motivação política sem que as evidências tivessem sido analisadas minuciosamente, e a organização pediu que os mecanismos internacionais de aplicação da lei fossem reformados.

Encontros hostis

A prisão de Watson em 21 de julho foi baseada em um aviso da Interpol de 14 anos do Japão, derivado de encontros hostis entre Watson e sua equipe de campanha e equipes baleeiras japonesas durante as filmagens do filme. Guerras de Baleias Série de TV do Animal Planet nos mares da Antártida.

Quando foi preso, o ativista canadense-americano estava indo para o Pacífico no navio da CPWF John Paul DeJoria em uma missão anti-caça às baleias, parando na Groenlândia apenas para reabastecer.

Seu paradeiro foi levado ao conhecimento da Dinamarca pela polícia das Ilhas Faroé, que, junto com Japão, Noruega e Islândia, é um dos países que ainda caçam baleias no século XXI.

A polícia dinamarquesa havia rastreado o navio de Dublin até a Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, antes de intervir para fazer a prisão. No final de setembro, a Guarda Costeira japonesa havia enviado um oficial à Dinamarca para pedir a extradição de Watson pessoalmente, de acordo com a fundação.

Capitão Paul Watson (CPWF)

Firme em sua missão

“A detenção do Capitão Watson destacou a situação em curso emitem da caça ilegal de baleias japonesa”, diz o CPWF. “Apesar dos tratados e regulamentos internacionais, o Japão retomou a caça de baleias em alto mar com a construção do Kangei Maru, um navio de processamento de fábrica de US$ 47 milhões lançado em maio para atingir espécies ameaçadas nadadeira baleias.”

“Com o retorno do Capitão Watson, estamos mais motivados do que nunca para continuar lutando por nossos oceanos e garantir que nossa missão permaneça forte”, afirmou o CEO da fundação, Omar Todd, que estava presente quando seu cofundador foi libertado.

“A libertação do Capitão Watson é um testamento do comprometimento daqueles que defendem o meio ambiente. Ao se reunir com sua família, amigos e apoiadores, ele permanece firme em sua missão de salvaguardar a vida marinha.”

Watson foi um membro fundador e diretor do Greenpeace. Em 1977, ele saiu para fundar a Sea Shepherd Conservation Society, que por sua vez saiu em 2022 para começar o CPWF com Todd.

Ele foi nomeado um dos 20 maiores heróis ambientais do século XX pela Tempo em 2000 e introduzido no Hall da Fama dos Direitos dos Animais dos EUA em Washington DC dois anos depois. Em 2012, ele se tornou apenas a segunda pessoa, depois de Jacques Cousteau, a receber o Prêmio Júlio Verne, dedicado a ambientalistas e aventureiros.

Retrocesso para as baleias na Islândia

Notícias desagradáveis ​​para Watson enquanto ele permaneceu trancado a sete chaves chegaram em 6 de dezembro, quando o ministro interino das pescas da Islândia, Bjarni Benediktsson, concedeu duas licenças de caça às baleias pelos próximos cinco anos, autorizando as empresas Hvalur e Tjaldtangi, de propriedade de Christian Loftsson, a caçar espécies ameaçadas de extinção. nadadeira e baleias-minke, respectivamente.

“O governo interino corrupto da Islândia se preocupa mais em retribuir favores políticos pagos com o dinheiro sujo de Christian Loftsson do que em proteger espécies ameaçadas nos oceanos do mundo e manter as leis internacionais de proteção de mamíferos marinhos”, afirmou o diretor de campanhas da CPWF, Locky MacLean.

“Estaremos lá para ajudar as baleias neste verão para pôr fim à máquina de morte dos cetáceos do Atlântico Norte em Hvalur”.

Também na Divernet: Denúncia nas Ilhas Faroé levou à prisão de "espinho no pé" Watson, Japão 'Vingativo' quer Watson nas acusações de bomba fedorenta em 2010, Paul Watson é preso por japoneses matarem baleia-comum, Paul Watson inocentado na Costa Rica