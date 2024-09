Como os mergulhadores podem apoiar o Dia Mundial da Manta

O Dia Mundial das Mantas, criado para celebrar as grandes arraias que os mergulhadores adoram ver e conscientizar sobre as ameaças que elas enfrentam, está de volta na terça-feira, 17 de setembro - e a instituição de caridade britânica Manta Trust diz que quer que as mantas se tornem uma tendência #worldmantaday

O tema para 2024 é “O Poder da Narrativa”, diz o trust. “Acreditamos que cada anedota pinta um quadro, cada história ressoa e cada narrativa pode ecoar o clamor urgente pela proteção das magníficas arraias-manta do mundo.

“As histórias podem inspirar pessoas em todo o mundo, tornando o invisível visível e o negativo positivo, transformando o medo em admiração e a ignorância em compreensão… Cada história conta – vamos deixá-las ser ouvidas!”

Arraias manta de recife nas Maldivas (Simon Hilbourne)

A Confiança Manta está colaborando com Cultura Oceânica Vida para sediar um workshop de narrativas de conservação de uma hora e uma sessão interativa de perguntas e respostas com as especialistas Jasmine Corbett e Francesca Page. Perguntas podem ser enviadas com antecedência via info@mantatrust.org.

Originalmente agendado como um evento do Facebook para 11 de setembro, o workshop foi transferido para as 6h BST desta noite (13 de setembro) em Zoom.

Enquanto isso, histórias visuais de equipes de conservação de mantas podem ser conferidas no Manta Trust Canal YouTube, que está carregando curto vídeo séries do Equador, Makunudhoo Maldivas, Norte das Maldivas, Caribe e Nova Zelândia.

Uma nova coleção de recursos para download, incluindo postagens e pôsteres em mídias sociais, está disponível no Site do Dia Mundial da Manta para compartilhar em plataformas de mídia social pessoais e de projetos, ou para promoção em espaços públicos na preparação e no próprio dia.

Além de participar do workshop de narrativas sobre conservação, o Manta Trust sugere cinco outras maneiras de se envolver na conservação das mantas: 1 Envie fotos de identificação de arraias manta para grupos de pesquisa 2 Compartilhe fotos e vídeos favoritos de mantas nas redes sociais 3 Reduza o consumo pessoal de frutos do mar e coma apenas espécies de origem sustentável 4 Apoie instituições de caridade que cuidam de arraias-manta, como a Confiança Manta e grupos de pesquisa 5 Seja um turista responsável e siga o código de conduta local ao nadar ou mergulhar com mantas

