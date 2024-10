Conheça Steve Backshall – um dos muitos prêmios Bite-Back!

Prizes worth £10,000, including celebrity experiences, products and tuition, can be won for a £5 outlay in an online draw to celebrate Bite-Back Shark & Marine Conservation’s 20th anniversary.

O sorteio, que está aberto de agora até 28 de novembro de 2024, ajudará a gerar fundos cruciais para a proteção de tubarões no futuro, diz a instituição de caridade sediada no Reino Unido.

No topo da lista de prêmios estão a chance de passar um tempo com o apresentador de vida selvagem da TV Steve Backshall, uma sessão de exercícios com o aventureiro radical Aldo Kane, um passeio de caiaque com o especialista em corredeiras e mergulhador Sal Montgomery e uma chamada de Zoom com a famosa "encantadora de tubarões" Cristina Zenato.

“Algumas das empresas mais admiradas na indústria de mergulho e scuba foram rápidas em apoiar a instituição de caridade com prêmios fabulosos que fazem o preço do ingresso de £ 5 valer mais do que apenas uma mera flutuação”, diz Bite-Back.

It is referring to the likes of Master Liveaboards, British Sub-Aqua Club, Midlands Diving Chamber, Go Freediving and Blue Shark Snorkel, which have all donated experience prizes, while celebrated photographer Alex Mustard has donated a impressão and artists Scott Gleed and Olivier Leger have gifted a sculpture and illustration to help boost the fundraising pot.

A Fourth Element doou equipamentos Ocean Positive, enquanto a empresa de relógios de Los Angeles Nodus forneceu um relógio de mergulho. A instituição de caridade também oferece uma estadia 5* no Bankside Hotel em Londres e uma visita em família ao Longleat Safari Park entre a variedade de prêmios.

“Ficamos maravilhados com o apoio de empresas e indivíduos que realmente admiramos e que nos apoiaram em nossa jornada de 20 anos e somos realmente gratos a todos eles”, disse o diretor da campanha Bite-Back, Graham Buckingham.

“Embora nos sintamos incrivelmente orgulhosos de nossas conquistas nas últimas duas décadas – e estamos super animados com o próximo capítulo – este sorteio não é um projeto de vaidade. Ele representa uma verdadeira tábua de salvação para nosso trabalho e avanços importantes na proteção global de tubarões.

“Então esperamos que mergulhadores, clubes de mergulho e até mesmo caçadores de pechinchas consigam alguns ingressos para fazer deste um grande sucesso.”

A instituição de caridade espera lançar uma campanha inovadora para recrutar o público e aumentar o apoio à proteção dos tubarões ao redor do mundo, e o dinheiro arrecadado será destinado a esse objetivo.

Para participar da competição, visite o Site de mordida. Os vencedores dos prêmios serão anunciados em 1º de dezembro de 2024.

Também na Divernet: Injeção de reforço para instituição de caridade contra tubarões Bite-Back, Comerciantes de barbatana de tubarão do Reino Unido isolados, Notícias de DNA para clientes de barbatana de tubarão no Reino Unido