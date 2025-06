A Nice 30×30 promete ser "uma gota no oceano"

“Uma mera gota no oceano do que precisamos desesperadamente para proteger o oceano” foi como o mergulhador Enric Sala, explorador residente da National Geographic e fundador do Pristine Seas, resumiu o resultado da terceira Conferência Oceânica da ONU (UNOC3) em Nice, que terminou ontem (13 de junho).

Sala criticou a França, país anfitrião, por ter fracassado no último obstáculo. “Minha expectativa para a Conferência dos Oceanos da ONU era ouvir muitos formuladores de políticas falando sobre a importância de fazer o que fizeram.” não ainda não foi feito – e minhas expectativas foram atendidas”, disse ele.

Alguns governos fizeram mudanças reais na água, especialmente aqueles que criaram novas áreas marinhas altamente ou totalmente protegidas. No entanto, a França, país anfitrião, perdeu uma oportunidade épica de liderar a conservação dos oceanos.

“Este era o momento da França, mas, em vez de causar impacto, seus líderes continuaram permitindo a pesca de arrasto em áreas do oceano reservadas para proteção.”

Como era de se esperar, o presidente francês Emmanuel Macron viu a UNOC3 de forma bastante diferente. Ele expressou otimismo com o progresso alcançado na proteção dos oceanos e com a presença de cerca de 50 líderes mundiais na conferência, em comparação com os 20 presentes na UNOC2 em Lisboa em 2022 (a primeira Conferência dos Oceanos foi realizada nos EUA em 2017).

Presidente francês Emanuel Macron na UNOC

Macron destacou a iminente ratificação do tão discutido Tratado de Alto Mar como um "marco histórico". O tratado, que visa proteger a biodiversidade marinha em águas internacionais, recebeu apoio suficiente para entrar em vigor no início de 2026, afirmou ele, representando o primeiro marco internacional para regular e administrar o alto mar.

Cinquenta e um países já ratificaram o tratado, com mais 15 se comprometendo a fazê-lo, e apenas 60 assinaturas são necessárias para que ele entre em vigor.

Macron também enfatizou a importância da cooperação multilateral e a necessidade de uma moratória sobre a mineração em alto mar, que ele descreveu como “loucura frenética”.

O anúncio de novas Áreas Marinhas Protegidas (AMPs) programadas para coincidir com a conferência foi bem recebido, mas os números serviram para destacar os limites da ambição internacional, de acordo com Sala.

“Esses parques nacionais do mar nos ajudarão a avançar gradualmente rumo à meta de proteger 30% do oceano até 2030”, disse ele. “O único problema é que não podemos avançar gradualmente para 30×30. Precisamos correr. Precisamos estabelecer 85 novas AMPs diariamente para atingir essa meta – e essas reservas precisam ser rigorosamente protegidas.”

Esta figura surgiu em um estudo publicado pouco antes da conferência pela Dynamic Planet e Mares cristalinos da National Geographic.

Para preencher a lacuna entre os atuais 8% do oceano global sob algum tipo de proteção e 30%, cerca de 190,000 pequenas AMPs teriam que ser estabelecidas somente nas regiões costeiras, com mais 300 grandes AMPs em áreas remotas e offshore, de acordo com o relatório.

Passos adiante

Na UNOC3 houve um acordo geral para aumentar as AMPs em cerca de um terço, elevando a cobertura global para cerca de 12%.

Samoa anunciou nove novas AMPs totalmente protegidas, abrangendo 36,000 km² de oceano. As Ilhas Marshall já haviam designado os Atóis de Bikar e Bokak como santuários marinhos nacionais, os primeiros do país, no início do ano.

A Polinésia Francesa prometeu proteger cerca de 23% de suas águas, incluindo duas novas AMPs altamente protegidas perto das Ilhas da Sociedade e Gambier, que proibiriam todas as atividades extrativas, como pesca e mineração.

Mergulhando em uma das nove novas AMPs de Samoa (Joe Lepore / Waitt Institute)

A Colômbia anunciou a proteção de dois recifes de corais remotos no Mar do Caribe, conhecidos pela diversidade da vida marinha. Sua nova Área Protegida Marinha (AMP) de Serranilla e Bajo Nuevo abrange uma área de 3,800 km².

A Tanzânia designou duas novas AMPs em águas biodiversas da Ilha de Pemba, abrangendo juntas cerca de 1,300 km², incluindo recifes de corais, ervas marinhas, manguezais e habitats ameaçados de tubarões e arraias.

Tanto a Grécia quanto a Espanha declararam proteção para um quarto de suas águas nacionais na conferência, e o Brasil anunciou que criaria AMPs adicionais.

AMP Serranilla e Bajo Nuevo da Colômbia

A coalizão de países que defendem uma moratória sobre a mineração em águas profundas cresceu de 34 para 37, com até mesmo países não signatários, como a China, expressando oposição à mineração não regulamentada no fundo do mar. No final de abril, o presidente dos EUA, Donald Trump, que não compareceu à conferência, rompeu com as regras internacionais ao assinar uma ordem executiva para acelerar a mineração em águas profundas.

Enquanto isso, 95 países, incluindo todos os membros da UE, emitiram uma declaração conjunta apoiando uma meta global de redução da produção e do uso de plástico. A declaração também apelou para o ecodesign, a proibição de plásticos nocivos e um mecanismo financeiro para apoiar a implementação.

Flagships da Restauração Mundial

A ONU nomeou seus primeiros "Projetos-Chave da Restauração Mundial", com o objetivo de restaurar quase 5 milhões de hectares de ecossistemas marinhos na Ásia, África e Américas. Os projetos incluem a recuperação de recifes de corais no Canal de Moçambique e a restauração de ilhas no México.

Os compromissos do Reino Unido na conferência incluíram a introdução de legislação para ratificar o Tratado de Alto Mar, um aumento de £ 4 milhões para o Fundo Global para Recifes de Coral, £ 2.8 milhões para ajudar pequenos estados insulares a construir economias azuis sustentáveis ​​e apoio à conservação de tubarões e arraias.

O Reino Unido também lançou uma consulta de três meses sobre a proibição da pesca de arrasto de fundo em 41 AMPs, cobrindo 30,000 km².

“Se uma mensagem emergir da Conferência Oceânica da ONU esta semana, deveria ser esta: as AMPs que permitem atividades prejudiciais como a pesca industrial são protegidas apenas no nome”, disse Enric Sala.

A ciência nos mostra que colhemos os maiores benefícios em termos de segurança alimentar, biodiversidade e clima das AMPs quando elas são rigorosamente protegidas e monitoradas. A proteção não pode ser opcional.

