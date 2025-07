Com o pé direito: Islândia faz o que é certo pelas baleias

A Islândia tem tido uma má reputação nos últimos anos devido aos maus-tratos às baleias, mas, de acordo com o contador de histórias oceânicas e ilustrador de conservação Stefan Yngvi Petursson, essa reputação de não ser amigável aos cetáceos está ficando obsoleta.

“2025 está provando ser o ano em que os islandeses estão ativamente salvando baleias em vez de matá-las”, diz Petursson, cujo nome profissional é Styngvi.

Nas últimas semanas, presenciamos dois encalhes de baleias na Islândia – uma orca foi mantida viva pelos moradores locais até a maré voltar. Ela conseguiu nadar de volta e, infelizmente, uma doença a trouxe de volta. Mas a dedicação e a gentileza permaneceram evidentes.

Stefan Yngvi Petursson com uma de suas criações (Styngvi)

Este incidente ocorreu na noite de 10 de junho em Grafarvogur, Reykjavík. Moradores e socorristas permaneceram com a orca durante a noite, mantendo-a molhada com lençóis. No início da manhã, o animal havia começado a flutuar novamente, mas continuava preso.

As equipes de resgate aguardaram a próxima maré alta e, por volta das 5h do dia 11 de junho, guiaram com sucesso a orca para fora da enseada usando barcos. Ela finalmente nadou em segurança até a Baía de Faxafloi, embora tenha precisado ser sacrificada alguns dias depois, após encalhar novamente em Kjalarnes.

Encalhe em massa

Styngvi cita então um encalhe em massa de 70 baleias-piloto, "onde os islandeses se uniram e guiaram cada baleia de volta ao mar. Essas ações dizem mais do que qualquer protesto: os islandeses se importam. Não desejamos mal às baleias".

Já considerado um dos resgates em massa de baleias mais bem-sucedidos da história da Islândia, este episódio começou perto do porto em Olafsfjorour, no norte da ilha, com as baleias-piloto, que supostamente estavam perseguindo cavalas, mas ficaram presas em águas rasas após ficarem desorientadas.

Moradores locais, equipes de emergência e voluntários de cidades próximas correram para o local e trabalharam o dia todo até a noite para chegar a um resultado positivo. "Ficamos impressionados quando tudo acabou – nunca imaginei que todos eles iriam embora nadando", disse uma das socorristas, Lara Stefansdottir.

Observando a baleia

Sobre a caça às baleias, Styngvi diz: "Já são dois anos consecutivos sem uma única baleia morta na Islândia. Aliás, um dos baleeiros recentemente colocou seu barco à venda e talvez, só talvez, estejamos testemunhando o início do fim da caça às baleias."

A partir de 2025, apenas Hvalur hf está licenciado para caçar nadadeira e baleias-minke na Islândia. A empresa se recusou a caçar em 2024 e agora em 2025, devido às pressões econômicas e à queda da demanda naquele que era seu principal mercado de exportação, o Japão.

Uma pesquisa independente de 2023 para o governo mostrou que 51% dos islandeses se opunham à caça às baleias, contra 42% em 2019. O apoio ativo caiu para 29%, com a oposição mais forte vindo de pessoas mais jovens, especialmente aquelas de 18 a 29 anos.

O consumo de carne de baleia despencou na Islândia, e manifestações contra a caça às baleias tornaram-se mais frequentes e visíveis, apoiadas por figuras influentes como a cantora Björk. A observação de baleias também desempenha um papel crescente na indústria turística islandesa.

Baleias cósmicas (Styngvi)

Atualmente baseado na República Tcheca, Styngvi Cria visuais de campanha personalizados, designs e serviços de ilustração para campanhas éticas, e também é mergulhador. “Grande parte da inspiração para minhas obras de arte vem da exploração do mundo subaquático”, disse ele. Divernet.

Se a atitude em relação às baleias finalmente se inverteu na Islândia, após uma série de falsas expectativas, ele consideraria isso um resultado positivo para a campanha ambiental mais próxima. "Desta vez, parece diferente", diz ele.

