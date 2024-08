PADI pede esforço total para a Semana AWARE

Com a PADI e a sua instituição de caridade de conservação, a PADI AWARE Foundation, esperando que o seu programa Dive Against Debris seja incluído no Tratado Global Intergovernamental sobre Plásticos do próximo ano, a próxima Semana PADI AWARE anual assumiu um significado especial, dizem eles.

A semana anual que a PADI dedica à remoção do lixo do oceano acontece de 14 a 22 de setembro, e o treinamento agência quer que seus membros organizem eventos que possam ajudar a influenciar o tratado.

“A PADI e a Fundação AWARE são as únicas organizações que representam a comunidade global de mergulho recreativo nas negociações oficiais em andamento que levam ao acordo antecipado do Tratado Global dos Plásticos em 2025”, disse a diretora da PADI AWARE, Danna Moore.

“Com o Tratado Global dos Plásticos atualmente em desenvolvimento e a quinta sessão do Comitê Intergovernamental de Negociação prevista para novembro, os eventos da Semana AWARE deste ano oferecem uma oportunidade importante para clamar por um tratado forte.”

A esperança é que se o Dive Against Debris, considerado o maior banco de dados de lixo marinho subaquático da ciência cidadã do mundo, for adotado no tratado, ele se tornará uma metodologia aprovada para os governos aproveitarem.

4 maneiras de ajudar

PADI quer reduzir a produção de produtos plásticos desnecessários de utilização única e reduzir a taxa a que todos os resíduos plásticos entram no oceano. Considera o reconhecimento oficial do que afirma ser o papel crítico da comunidade do mergulho como uma “oportunidade única e crucial para uma iniciativa coordenada a nível mundial para abordar significativamente a atual crise da poluição plástica”.

(PADI)

Os membros podem contribuir de quatro maneiras durante e em torno da Semana AWARE, diz PADI. As opções são realizar o curso de especialidade Dive Against Debris, realizar mergulhos de pesquisa ou eventos de limpeza e/ou incentivar suas comunidades de mergulhadores a assinar a petição apelando a um Tratado Global sobre Plásticos forte, com o objetivo de garantir pelo menos 10,000 novas assinaturas.

“Todos os instrutores assistentes PADI e superiores agora são automaticamente elegíveis para ministrar o curso de especialidade Dive Against Debris, o que significa que mais profissionais PADI agora têm o poder de ensinar mais super-heróis como salvar o oceano”, diz Moore.

“Também incentivamos os membros da PADI a manter o ritmo durante e após a Semana AWARE e continuar enviando dados do Dive Against Debris.”

Organizar um evento Dive Against Debris ou outra atividade de conservação pode envolver convidar uma comunidade para participar de uma limpeza de praia ou oceano e, ao mesmo tempo, oferecer oficinas para ensinar o PADI CONSCIENTE curso, destacando as principais questões que afetam o ecossistema marinho local e oferecendo maneiras pelas quais os participantes podem continuar a ajudar a salvar o oceano.

Saiba mais participando Semana PADI AWARE.

