Paul Watson é preso por japoneses matarem baleia-comum

O capitão Paul Watson está detido pela polícia dinamarquesa desde que o seu navio chegou à Gronelândia, em 21 de Julho. O veterano activista anti-caça às baleias foi detido a mando do Japão, ainda sofrendo com as suas actividades na Antárctida há mais de uma década.

Menos de 10 dias após a sua prisão, o Japão arpoou a sua primeira espécie ameaçada de extinção. nadadeira baleia em mais de meio século. Isto, segundo a Fundação Capitão Paul Watson (CPWF), “confirma as suspeitas de que o regresso ao abate dos maiores mamíferos do mundo em alto mar sempre foi a sua intenção”.

Capitão Paul Watson é levado algemado pela polícia dinamarquesa (CPWF)

As segundas maiores baleias do mundo depois do blues, nadadeira as baleias podem viver até 90 anos. O espécime capturado em Hokkaido era um macho de 19.6 m de comprimento.

A Gronelândia é um território autónomo da Dinamarca, que afirma que a detenção ocorreu em resposta a um mandado internacional emitido pelo Japão contra Watson pela sua campanha contra as suas atividades baleeiras no Santuário de Baleias do Oceano Antártico.

Nos últimos dias, o Japão apresentou um pedido formal de extradição de Watson e, se o Ministério da Justiça da Dinamarca decidir cumprir, o activista poderá enfrentar uma longa pena de prisão no país. A Petição da CPWF pedindo sua libertação já atraiu mais de 50,000 assinaturas.

Passagem Noroeste

Watson parou na Groenlândia para reabastecer seu ex-navio escocês de proteção pesqueira de 72 milhões John Paul DeJoria. Ele estava a caminho do Pacífico Norte com a tripulação e 25 voluntários como parte da Operação Kangei Maru, uma missão para interceptar o mais recente navio baleeiro-fábrica do Japão.

Teria sido a primeira vez que um navio de campanha anti-caça às baleias tentou chegar às zonas baleeiras navegando pela infame Passagem Noroeste.

Watson foi retirado do navio algemado e agora está sob custódia na remota Nuuk. Ele afirmou que a Operação Kangei Maru, que marcou o seu 50º aniversário de ativismo marinho, foi “a missão de maior risco em todos os meus anos de oposição à caça às baleias nos oceanos do mundo”.

Paul Watson preso por assassinato de japoneses nadadeira baleia 4

Watson foi anteriormente cofundador do Greenpeace e fundador da Sea Shepherd, embora não esteja mais ligado a essas organizações.

O programa baleeiro de “pesquisa científica” antártico do Japão, JARPA, foi declarado ilegal pelo Tribunal Internacional de Justiça em 2014. O Japão continuou a operar em violação da decisão por vários anos antes de desistir da caça às baleias na Antártica em 2016, mas ainda caça baleias em suas próprias águas. .

“O Japão continua a ostentar as leis internacionais de conservação e Paul Watson está sendo punido pelos crimes do Japão”, disse o diretor de operações de navios da CPWF, Locky MacLean, do John Paul DeJoria. “A Dinamarca certamente percebe a motivação política para este pedido de prisão: o Japão precisa de Paul Watson fora do caminho para que possam retomar o abate das grandes baleias do mundo.”

Retomando a caça às baleias

final baleia com John Paul DeJoria ao fundo (CPWS)

O Japão confirmou que permitirá até 59 nadadeira baleias serão capturadas e mortas pela Kyodo Senpaku, sua empresa baleeira estatal, diz a CPWF. Quando lançou o Kangei Maru em Março deste ano, insistiu que permitiria apenas a caça de baleias Bryde, minke e baleias-sei mais pequenas – nada tão grande como uma baleia-comum.

Agora, a CPWF acredita que o Japão planeia retomar a caça regular de baleias em alto mar no Oceano Antártico e no Pacífico Norte no próximo ano.

Entretanto, mais de 50,000 simpatizantes já assinou a petição da CPWF apelando à primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, para ordenar a libertação de Watson. De acordo com a fundação, até agora apoiantes proeminentes incluíram o presidente francês Macron, o realizador de cinema James Cameron, a oceanógrafa Dra. Sylvia Earle e a primatologista Dra. Jane Goodall. “O Capitão Watson está simplesmente a tomar medidas para tentar impedir a prática desumana de matar baleias, que a maioria dos países proibiu há décadas”, afirmou Goodall. “Ao fazê-lo, ele está a expressar a raiva de milhares de pessoas em muitos países que apoiam absolutamente a sua coragem moral não só de falar em nome das baleias, mas de agir.”

