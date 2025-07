Poluição por plásticos: apelo para um dia de ação no Reino Unido

Uma série de limpezas de praias fazem parte do Dia Nacional de Ação amanhã (sábado, 19 de julho), para protestar contra a lentidão do governo do Reino Unido em combater a poluição plástica.

Coordenado por uma instituição de caridade ambiental Surfistas contra esgoto (SAS), eventos estão programados para acontecer em todo o país. Manifestantes exigem que o governo tome medidas ousadas e urgentes antes das negociações do Tratado Global de Plásticos, marcadas para Genebra no próximo mês (5 a 14 de agosto).

As negociações do ano passado na Coreia do Sul fracassaram porque os países não conseguiram chegar a um acordo sobre um plano para reduzir a produção de plásticos, mas os ativistas querem um tratado juridicamente vinculativo que combata a poluição na fonte e proteja os espaços azuis.

Uma visão muito familiar – plásticos na praia (Surfistas Contra o Esgoto)

"Promessas quebradas, progresso estagnado, poluição crescente — estamos nos afogando na maré tóxica de plástico que continua a subir. Já chega, então estamos nos levantando também", afirma Giles Bristow, presidente-executivo da SAS.

"Com as famílias enchendo seus baldes e pás e as férias de verão começando, não há melhor momento para chamar a atenção para os plásticos que sufocam nossas costas. O Reino Unido continua sendo um dos piores infratores na geração de resíduos descartáveis que viajam pelo mundo, e nosso governo ainda está hesitante em tomar medidas."

Pessoas vs Plástico

O programa faz parte da campanha "Pessoas vs. Plástico", com comunidades realizando eventos de base, como limpeza de praias. Os dados coletados por meio dessas atividades ajudarão o SAS a mapear os pontos críticos da poluição por plásticos e a identificar as marcas e varejistas considerados responsáveis.

Além de estabelecer metas juridicamente vinculativas, as principais demandas do governo incluem a implementação de um esquema de devolução de depósitos e a responsabilização dos poluidores, seja aplicando as leis atuais ou implementando esquemas de "responsabilidade estendida do produtor" que os obriguem a pagar.

Os ativistas querem ver o Reino Unido almejar a liderança global na luta contra os plásticos de uso único.

Chocante: pequenos itens de plástico coletados na praia (Surfistas Contra o Esgoto)

O maior protesto está programado para ocorrer em Penzance — a primeira declarada “Comunidade Livre de Plástico” — com uma corrente humana para demonstrar a resistência da cidade ao problema do plástico.

A SAS afirma já ter mobilizado mais de 400 Comunidades Livres de Plástico ativas e mais de 3,000 Escolas Livres de Plástico. Até agora, em 2025, mais de 88,000 pessoas participaram de mais de 3,600 limpezas locais, coletando mais de 40,000 kg de lixo como parte da iniciativa dos ecoativistas. Milhão de Milhas Limpo iniciativa.

'Mentiras de greenwashing'

“Estamos fartos de empresas que promovem o plástico alimentando esta crise enquanto espalham mentiras de greenwashing e apontam o dedo para os consumidores”, continua Bristow. “Elas produzem montanhas de embalagens não recicláveis, sabotam políticas vitais a portas fechadas e constantemente perdem todas as metas voluntárias.

Limpeza de praia (Surfistas contra o esgoto)

O governo trabalhista nos prometeu um futuro com desperdício zero. Estamos atentos, mas não nos contentaremos com menos.

Mergulhadores e outros interessados em participar são convidados a consultar o Surfers Against Sewage página da campanha para encontrar um protesto local para participar, mostrar apoio se envolvendo com uma Comunidade Sem Plástico perto de casa e, após o protesto, assinar uma petição para aumentar a pressão sobre o governo.

