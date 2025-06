Príncipe William está 'otimista' quanto ao futuro dos oceanos

William, Príncipe de Gales, que, junto com sua esposa Kate e seu agora filho mais velho George, gostam de mergulho, descreveu estar otimista sobre o futuro dos oceanos do mundo, desde que ações decisivas sejam tomadas imediatamente.

Falando no Dia Mundial dos Oceanos da ONU no Fórum de Economia e Finanças Azuis em Mônaco, realizado antes da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano em Nice, que começa amanhã (9 de junho), o príncipe disse que para muitos o oceano é onde “algumas das nossas memórias mais felizes são criadas, onde exploramos as maravilhas do mundo natural”.

“Todos nós dependemos de sua grande abundância para nossa alimentação e sustento, e ainda assim, muitas vezes, ela pode parecer distante e desconectada de nossa vida cotidiana, fazendo-nos esquecer o quão vital ela realmente é.

“O aumento da temperatura do mar, a poluição por plástico e a pesca excessiva estão pressionando esses ecossistemas frágeis e as pessoas e comunidades que mais dependem deles”, disse o príncipe William.

William, Kate e um tubarão-lixa de South Water Caye em Belize em 2022

O que antes parecia um recurso abundante está desaparecendo diante dos nossos olhos. Todos nós seremos impactados e todos somos responsáveis ​​pelas mudanças, tanto negativas quanto positivas, mas ainda há tempo para revertermos essa situação juntos.

Referindo-se ao “ambicioso” compromisso global de proteger 30% da terra e do mar até 2030, ele alertou que “2030 está se aproximando rapidamente e apenas 17% da terra e apenas 3% do oceano foram totalmente protegidos.

“Este desafio é diferente de todos os que enfrentamos antes, mas continuo otimista”, afirmou o príncipe. “Acredito que a urgência e o otimismo têm o poder de provocar as ações necessárias para mudar o curso da história.

“Sou otimista porque, como fundador da Prêmio Earthshot, Vejo exemplos incríveis de ideias, inovações e tecnologias que estão aproveitando o poder do oceano e, ao mesmo tempo, protegendo sua vitalidade.”

Exemplos de Earthshot

O Preince William referiu-se aos quatro vencedores e finalistas do prêmio Earthshot presentes na plateia. De Sam Teiher e Gator Halpern, de Coral Vita ele disse: “A equipe deles é pioneira em métodos de alta tecnologia para cultivar corais até 50 vezes mais rápido do que na natureza e melhorar sua resiliência ao impacto das mudanças climáticas.

Após ganharem o Prêmio Earthshot, eles financiaram um grande projeto de restauração na costa da Grande Bahama, trabalhando com especialistas da comunidade local para cultivar mais de 20,000 corais. Agora, eles estão se concentrando em expandir seus corais de rápido crescimento para novas regiões, impulsionando o turismo para áreas com recifes de corais frescos.

Ele também elogiou Douglas Martin, fundador da empresa escocesa de biotecnologia MiAlgas : “O seu trabalho nos últimos seis meses para acabar com a dependência de peixes selvagens como fonte primária de Ómega-3 salvou 2.54 milhões de peixes selvagens, reciclou água residual suficiente para encher 300 piscinas olímpicas e evitou grandes quantidades de CO 2 emissões.

Apenas uma tonelada de suas algas produz tanto ômega-3 quanto 620,000 peixes. MiAlgae não é apenas nutrição alternativa, é tecnologia climática. É conservação dos oceanos e sistemas alimentares sustentáveis ​​em escala.

Enric Sala mergulhando em Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Enric Sala da National Geographic Mares Imaculados foi descrito como um defensor influente dos benefícios científicos das AMPs. "Quando as comunidades protegem as áreas marinhas, os estoques pesqueiros se recuperam, a saúde dos oceanos melhora e há um aumento nos lucros para as comunidades vizinhas", disse o Príncipe William.

“Pristine Seas já ajudou a estabelecer 29 das maiores AMPs do mundo, que cobrem uma área duas vezes maior que a Índia. Enric também faz parte da equipe por trás do incrível novo filme de Sir David Attenborough [oceano]. É o argumento mais convincente que já vi em prol de uma ação imediata.

Inspiração de Attenborough

Sir David Attenborough (Keith Scholey ©Silverback Films e Open Planet Studios)

“Observar a atividade humana reduzir belas florestas marinhas a desertos áridos na base dos nossos oceanos é simplesmente de cortar o coração”, continuou o príncipe. “Para muitos, é um alerta urgente para o que está acontecendo em nossos oceanos, mas não pode mais ser uma questão de longe dos olhos, longe do coração.”

Como sempre, Sir David nos deixa com uma sensação de otimismo de que nem tudo está perdido. Ele acredita que a mudança é possível.

"Ajamos juntos com urgência e otimismo enquanto ainda temos oportunidade. Para o futuro do nosso planeta, para as gerações futuras, devemos ouvir as palavras de Sir David Attenborough: Se salvarmos o mar, salvaremos o nosso mundo."

