Alívio para tubarões enquanto Maldivas reverte pesca de palangre

Os temores de que as Maldivas estivessem prestes a abandonar sua reputação duramente conquistada de proteção de tubarões e arraias ao sancionar mais uma vez a pesca destrutiva com palangre foram dissipados.

Após uma campanha de cientistas internacionais e do público apoiada pelas próprias pescarias sustentáveis ​​de atum das Maldivas, o presidente Mohamed Muizzu teria intervindo pessoalmente. Ele decidiu não prosseguir com a reemissão de licenças de espinhel que poderiam ter ameaçado as chances de sobrevivência de espécies vulneráveis ​​visadas e capturadas acidentalmente.

Em meados de agosto Divernet tinha publicado o artigo Os planos de pesca de palangre das Maldivas colocam a reputação pró-tubarão em risco, explicando que cientistas e conservacionistas estavam pedindo ao governo do principal destino de mergulho que reconsiderasse um projeto de regulamento que permitiria o desembarque de capturas acessórias de tubarões e arraias. Também sugeriu que os mergulhadores poderiam considerar assinar uma petição no emitem.

A pesca com palangre aumentaria a pressão sobre as populações de atum, dependendo dos pescadores locais de pequena escala nas Maldivas.

“A pesca de atum um por um é uma tradição orgulhosa das Maldivas que pode ser rastreada por centenas de anos”, diz Callum Roberts, professor de conservação marinha na Universidade de Exeter e pesquisador de corais das Maldivas. “Poucos lugares podem demonstrar uma sustentabilidade tão extraordinária a longo prazo.

“Ao rejeitar métodos de pesca mais eficientes e destrutivos, as Maldivas mostram a outros países um caminho melhor para equilibrar a renda da pesca com a saúde do oceano e a proteção da natureza.”

Efeitos prejudiciais

Embarcações estrangeiras começaram a pescar com palangre nas Maldivas em 1985. A prática foi proibida em 2010, mas reaberta no ano seguinte antes que, em resposta a novas irregularidades, o governo parasse de emitir novas licenças em 2019.

Preocupações surgiram quando o Ministério de Pesca e Recursos Oceânicos anunciou recentemente que, por acreditar que a pesca com palangre de atum albacora, atum patudo e peixe-espada poderia gerar receitas significativas para a pesca local sem causar efeitos adversos, estava preparando novas diretrizes para regulamentar a prática.

Órgãos ambientais dentro e fora das Maldivas expressaram suas preocupações sobre os efeitos prejudiciais resultantes de tal medida tanto no meio ambiente quanto na economia – e levantaram a perspectiva de medidas serem tomadas pela União Europeia.

As raias também estariam em perigo com o retorno da pesca com palangre (Simon Hilbourne / Ocean Image Bank)

“Mais de 100 cientistas internacionais apoiaram uma campanha liderada por ONGs de conservação locais e internacionais, pescadores locais e grupos de turismo, e assinaram uma carta ao governo para expressar preocupação com as medidas para reemitir licenças”, diz a instituição de caridade de conservação dos oceanos do Reino Unido. Fundação Marinha Azul. “A campanha comoveu o público em geral, com 30,000 assinaturas em uma petição em apenas quinze dias.”

'Intervenção sábia'

“A pesca com palangre teria resultado na morte de inúmeras criaturas marinhas valiosas, incluindo tubarões, tartarugas, raias e aves marinhas, prejudicando a marca turística das Maldivas e a reputação das suas pescarias de atum”, afirmou o Aliança Oceânica das Maldivas de órgãos ambientais locais.

O MOA se uniu ao Sindicato dos Pescadores de Atum-amarelo das Maldivas para lançar a petição, que pedia à comunidade internacional que conscientizasse o governo sobre as repercussões ecológicas, econômicas e de reputação da pesca com palangre.

“Parabenizamos o presidente por sua sábia intervenção”, declarou o MOA. “Práticas destrutivas de pesca, como a pesca com palangre, não só contribuem para a sobrepesca, mas também destruirão a identidade e a estabilidade econômica de nossos pescadores e suas famílias. Agradecemos ao presidente por ouvir nossas preocupações e reverter essa decisão para o benefício de muitos, em vez de alguns grupos influentes.”

“É hora de a comunidade internacional reconhecer ativamente as Maldivas por seu comprometimento com seu povo e a natureza, apoiando os pescadores maldivos comprando seu atum sustentável capturado com vara e linha e pelos governos internacionais revisando os acordos comerciais à luz do alto ethos de sustentabilidade das Maldivas”, diz a Blue Marine Foundation.

