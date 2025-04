Trump é criticado por ordem de "mineração pirata" em águas profundas

Uma ordem executiva instruindo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos EUA (NOAA) a conceder licenças para mineração em águas profundas por empresas norte-americanas foi emitida pelo presidente Donald Trump.

A medida ignora a autoridade da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA), a agência afiliada à ONU que vem considerando padrões para regular quaisquer tentativas internacionais de mineração em um ecossistema tão frágil quanto o oceano profundo.

Ativistas ambientais condenaram a ação unilateral como sendo baseada em um caso de negócios falho e desatualizado — com alguns alegando que é a China quem mais ganhará com a decisão.

Atualmente, não há mineração em alto mar em escala comercial, mas o leito marinho profundo além das águas territoriais, particularmente no Oceano Pacífico, é conhecido por ser uma fonte potencial de metais como níquel, cobalto, manganês e cobre.

“Com esta ordem executiva, o presidente está abrindo caminho para a resiliência da cadeia de suprimentos e uma próspera indústria de manufatura nacional”, afirmou Erik Noble, principal subsecretário adjunto de comércio da NOAA, que faz parte do departamento de comércio dos EUA.

“Os Estados Unidos liderarão o mundo na extração de minerais em águas profundas, e a NOAA é a ponta de lança enquanto fazemos parcerias com agências federais e a indústria privada para apoiar a descoberta e a coleta de minerais essenciais no fundo do mar.”

Abrindo comportas

De acordo com as Ocean Conservancy, no entanto, a ordem de Trump abre as comportas para a mineração não regulamentada do fundo do mar, desafiando o consenso internacional – e “vai contra a missão da NOAA”.

“A NOAA tem a responsabilidade de proteger, e não colocar em risco, o oceano e seus benefícios econômicos, incluindo a pesca e o turismo; e os cientistas concordam que a mineração em alto mar é um empreendimento profundamente perigoso para o nosso oceano e para todos nós que dependemos dele”, comentou Jeff Watters, vice-presidente de relações externas do grupo de defesa ambiental dos EUA.

“Áreas do fundo do mar dos EUA onde a mineração experimental ocorreu há mais de 50 anos ainda não se recuperaram totalmente”, disse ele. “Os danos causados ​​pela mineração em águas profundas não se restringem ao fundo do oceano: ela impactará toda a coluna d’água, de cima a baixo, e todos e tudo que depende dela.

“As evidências nos dizem que as áreas destinadas à mineração em alto mar muitas vezes se sobrepõem a áreas de pesca importantes, levantando sérias preocupações sobre os impactos na indústria pesqueira do país, que movimenta US$ 321 bilhões.”

Interesse nacional

O governo Trump argumenta que permitir a mineração em águas profundas é essencial para garantir minerais vitais para a produção de baterias, eletrônicos e sistemas de defesa, e afirmou que isso poderia gerar US$ 300 bilhões para a economia dos EUA e criar 100,000 empregos ao longo de uma década.

Também enquadrou o emitem como uma questão de segurança nacional, visando reduzir a dependência de fontes estrangeiras — voltada principalmente para a China, que domina a cadeia de fornecimento global desses minerais — e posicionando os EUA como líder de uma indústria emergente.

ROV Deep Discoverer sobre um campo de ferromanganês (NOAA)

Em contraste, o Dr. Douglas McCauley, professor da UC Santa Barbara e Berkeley, argumenta: “Esta ordem executiva é um grande presente para a economia da China. Até hoje, a maioria dos países tem se sentado à mesma mesa na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, negociando cuidadosamente regulamentações de mineração vinculativas para garantir a repartição equitativa dos benefícios dos recursos extraídos em águas internacionais. Os EUA estão tentando subverter esse processo controlado.”

Os EUA deram um passo à frente para se tornarem a primeira operação de mineração pirata em águas internacionais. Com regras, poderíamos ter controlado os minerais que a China ou qualquer país ou pessoa extrairia desta parte do oceano. Mas sem regras, a China, em termos simples, terá muito mais chances de vencer.

montanha radioativa

“Por exemplo, descobriu-se recentemente que esses metais no fundo do oceano são radioativos”, diz McCauley. “É difícil imaginar qualquer comunidade nos EUA que queira uma montanha desses metais radioativos processada em seu quintal. Outros países podem ser menos sensíveis a essas coisas.”

A grande ironia é que acabamos de desencadear uma corrida do ouro – mas uma corrida do ouro por ouro de tolo. Em nossa ânsia por esses minerais oceânicos, os EUA parecem ter se esquecido de fazer as contas.

“O cobalto e o níquel que poderiam ser extraídos do fundo do oceano seriam os mais caros já extraídos do planeta... Cobalto e níquel estão em excesso de oferta hoje e podem ser comprados com um clique nos mercados internacionais de metais por uma fração do custo. Os EUA acabaram de assinar na linha pontilhada um péssimo acordo econômico.”

'Consequências terríveis'

Duncan Currie do Coalizão de Conservação do Mar Profundo descreveu a medida como “uma violação do direito internacional com consequências terríveis para todos os países e pessoas que se beneficiam do oceano como nossa herança comum.

“Isso subverte mais de 40 anos de precedentes legais na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ameaça desestabilizar a governança oceânica globalmente e é um insulto aos povos e países do Pacífico que essa medida mais impactará”, diz ele.

Os grupos de campanha estavam preparados para os desenvolvimentos (Greenpeace)

“O governo dos EUA não tem o direito de permitir unilateralmente que uma indústria destrua o patrimônio comum da humanidade e rasgue o fundo do mar para o lucro de algumas corporações”, comentou Greenpeace, Enquanto que o Centro de Diversidade Biológica declarou: “Acelerar a mineração em águas profundas é um desastre ambiental em formação. Trump está tentando abrir um dos ecossistemas mais frágeis e menos compreendidos da Terra para uma exploração industrial irresponsável”.

A NOAA afirma que ela e outras agências federais parceiras trabalharão "para compreender melhor o fundo do mar por meio de avanços em mapeamento, caracterização, coleta de dados ambientais e avaliações de recursos. Além disso, a NOAA implementará medidas de conformidade ambiental consistentes com a legislação aplicável".

