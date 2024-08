Japão 'Vingativo' quer Watson nas acusações de bomba fedorenta em 2010  

O capitão Paul Watson foi informado por um tribunal dinamarquês na Groenlândia que, por ser considerado um risco de fuga, ele deve permanecer na prisão – mas os apoiadores dizem que ao veterano ativista anti-caça às baleias foi “negado o direito básico de se defender com provas, enquanto suporta um tratamento degradante que é mais adequado para um criminoso condenado do que para um homem que ainda não teve seu dia no tribunal”.

Watson foi preso quando seu navio John Paul DeJoria parou para reabastecer na Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca, em 21 de julho, conforme relatado anteriormente em Divernet. Ele permaneceu em um centro de detenção remoto desde então.

Com sua tripulação e 25 voluntários, ele se dirigia ao Pacífico Norte em sua campanha para interceptar o mais recente navio baleeiro industrial do Japão, o Kangei Maru.

A Dinamarca disse que a prisão estava de acordo com um mandado internacional emitido pelo Japão contra Watson por sua campanha contra as atividades baleeiras no Santuário de Baleias do Oceano Antártico. Se o Ministério da Justiça da Dinamarca cumprir o pedido formal do Japão para a extradição de Watson, ele poderá enfrentar uma longa pena de prisão no país.

Watson foi levado à audiência algemado e, em um vídeo feita pelo Fundação Capitão Paul Watson (CPWF), parecia estar lhe causando dor. Embora a audiência tenha sido realizada em dinamarquês, teria sido negado a Watson os serviços de um intérprete, em violação da lei dinamarquesa.

“É óbvio para mim que o Japão está em busca de vingança pela humilhação internacional causada pela Guerras de Baleias Série de TV, relatando nossas ações contra a caça ilegal de baleias”, disse Watson em comunicado ao tribunal. “Mas meus dois filhos precisam de mim mais do que o Japão precisa de sua vingança.”

Guerras de Baleias foi produzido pelo Animal Planet e pela Sea Shepherd Conservation Society, da qual Watson foi fundador e CEO, para narrar seu ativismo contra as expedições baleeiras japonesas. Ele durou seis temporadas a partir de 2008 e ainda pode ser visto em Serviços de transmissão.

O juiz teria se recusado a permitir que o tribunal visse clipes da série alegando que os japoneses haviam fabricado provas contra Watson.

“Estas provas, se permitidas, poderiam minar significativamente o caso apresentado pelas autoridades japonesas”, afirma o CPWF, mas o juiz afirmou que o tribunal estava a considerar apenas o pedido de extradição, e não as acusações subjacentes.

A equipa jurídica de Watson interpôs recurso imediato contra o veredicto do juiz de que Watson deveria permanecer na prisão até 5 de Setembro, enquanto o Departamento de Justiça da Dinamarca determinava se ele deveria ser extraditado.

Colisão e naufrágio

O mandado de prisão de Watson parece girar em torno de um incidente bem divulgado no Oceano Antártico no início de 2010, quando ele dirigia Sea Shepherd, uma organização com a qual ele não está mais conectado.

Sea Shepherd trimarã o Ady Gil, comandado pelo ativista anti-caça à baleia da Nova Zelândia Peter Bethune, esteve envolvido em uma colisão com o navio baleeiro japonês Shonan Maru 2. O incidente terminou com o Ady Gil afundando enquanto estava sendo rebocado.

Bethune mais tarde embarcou no Shonan Maru 2 acusar seu capitão de tentativa de homicídio e cobrá-lo pela perda do Ady Gil, e foi acusado de lançar o conteúdo de uma garrafa de ácido butírico – comparado a uma bomba fedorenta – sobre um membro da tripulação.

Bethune afirmou mais tarde que ele havia orquestrado o naufrágio do Ady Gil sob ordens de Watson para obter publicidade, uma alegação negada por Watson.

Protesto em apoio a Paul Watson em New York Cidade este mês (CPWF)

Depois de passar cinco meses na prisão no Japão, Bethune foi condenado por agressão e obstrução de navios baleeiros, mas teve a pena de prisão de dois anos suspensa e foi deportado. Watson, o homem que ele teria implicado, foi listado pela Interpol como pessoa de interesse.

“As alegações contra Paul Watson baseiam-se em factos construídos pelas autoridades japonesas para impedir a campanha de Paul Watson”, afirmaram os advogados do capitão, Julie Stage e Jonas Christoffersen, no tribunal da Gronelândia.

“Paul Watson é acusado de conspirar com Peter Bethune para ferir um membro da tripulação do Shonan Maru, que os japoneses afirmam estar no convés do navio quando a bomba fedorenta atingiu o navio.

"Vídeo mostra que o tripulante não estava no convés quando a bomba fedorenta atingiu o navio, contrariando as afirmações japonesas. O que as imagens também mostram é que os japoneses haviam, pouco tempo antes, usado grandes quantidades de gás pimenta, que atingiu o rosto de sua própria tripulação.

“Esses vídeos mostram que o Japão inventou fatos para obter extradição e condenação. Nossa equipe divulgará vídeos do Animal Planet, para que o público possa entender do que realmente se trata esse caso.”

Apertando a brecha

O programa baleeiro de “investigação científica” antárctico do Japão continuou a funcionar em violação de uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça até 2016. Continua a caçar baleias nas suas próprias águas e a fundação está preocupada com a intenção de retomar as operações nas águas do sul.

“Na edição de 2016 Comissão Internacional da Baleia Na reunião, a Austrália liderou o ataque com uma resolução histórica, aprovada por 88 nações, destinada a reforçar a lacuna que permite às nações matar baleias sob o pretexto de investigação científica”, afirma a CPWF.

“Embora a CBI tenha feito progressos no sentido de colmatar esta lacuna, ela ainda existe. Tragicamente, mais de 15,000 baleias foram caçadas pelo Japão no Oceano Antártico e nas águas antárticas sob o pretexto de pesquisa.”

Cerca de 69,000 pessoas já assinou uma petição da CPWF apelando à Dinamarca para ordenar a libertação de Paul Watson.

