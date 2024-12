A instituição de caridade de mergulho Diveheart DEMA é campeã de mergulho Platinum de 2024

A Diveheart, organização sem fins lucrativos reconhecida internacionalmente e dedicada a capacitar indivíduos de todas as habilidades por meio do mergulho autônomo, recebeu o prestigioso prêmio Prêmio Platinum Diving Community Champions no Diving Equipment and Marketing Association (DEMA) Show de 2024. Esta homenagem reconhece as contribuições excepcionais da Diveheart para a inclusão, inovação e educação na indústria do mergulho.

O prêmio reconhece as iniciativas inovadoras da Diveheart, incluindo seus programas de mergulho adaptativo que transformam vidas ao ajudar pessoas com deficiências a descobrir seu potencial abaixo da superfície, desde seu início em 2001. A dedicação incansável da Diveheart em promover acessibilidade, treinar instrutores e fomentar uma comunidade solidária continua a inspirar mergulhadores e não mergulhadores.

“É uma honra ser reconhecido pela DEMA como um Platinum Diving Community Champion”, disse Jim Elliott, fundador e presidente da Diveheart. “Este prêmio valida nossa missão e nos encoraja a continuar quebrando barreiras no mundo do mergulho.”

O DEMA Show em Las Vegas em novembro também viu o seminário da Diveheart, Construindo um melhor briefing de mergulho adaptativo, atrai um público grande e engajado. Liderado por instrutores especialistas, o seminário forneceu ferramentas práticas e estratégias para adaptar briefings de mergulho às necessidades únicas de mergulhadores adaptáveis.

“O sucesso do nosso seminário destaca a crescente conscientização e demanda por educação de mergulho adaptativo na indústria”, disse Elliott. “Estamos entusiasmados em ver a comunidade adotando as melhores práticas que tornam o mergulho mais acessível a todos.”

Prêmio DEMA Diving Community Champion

Enquanto a Diveheart comemora esse marco, a organização espera expandir seu alcance por meio de programas, parcerias e instalações inovadoras, como seu próximo projeto Deep Therapy Pool, projetado para aumentar as oportunidades de mergulho adaptativo.

Para mais informações sobre a Diveheart, seus programas ou como apoiar a missão, visite o site da organização. site do produto.