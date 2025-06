Mergulhe, jante e descubra – uma expedição cultural e gastronômica por Raja Ampat com Tait Miller

Imagine passear pelas águas biodiversas de Raja Ampat a bordo de uma linda escuna, coletando alimentos em ilhas cobertas de selva, aprendendo métodos antigos de culinária e dormindo sob as estrelas — tudo isso enquanto se conecta com as ricas tradições e o povo da Indonésia.

É exatamente isso que os hóspedes podem esperar na nova e exclusiva viagem de cultura e culinária da Indonésia do Emperor Adventure, com curadoria do cozinheiro selvagem e aventureiro Tait Miller, que será lançada em outubro.

Com duração de nove noites a partir de 26 de outubro de 2025 e limitada a apenas 12 hóspedes, esta expedição exclusiva em um pequeno navio a bordo da bela escuna Emperor Raja Laut combina mergulho de nível internacional, gastronomia local e imersão cultural no coração de Raja Ampat.

Tait Miller explorando uma cachoeira local

Miller, cuja jornada pela região inspirou o design da viagem, explica: “Nossa missão é explorar Raja Ampat em profundidade – descobrir o melhor de suas aventuras, seus sabores, sua alma – e criar a melhor experiência de passeio.

Para mim, viajar é imersão total. Não se trata apenas de conhecer pontos turísticos. É acordar com o ritmo do mar, mergulhar em águas cristalinas, cozinhar com os moradores locais e se conectar com a natureza e consigo mesmo.

Mal posso esperar para te levar nessa jornada única. Seja você um mergulhador, um apaixonado por gastronomia, um aventureiro ou uma alma curiosa em busca de significado através das viagens, Raja Ampat tem algo para você.

Tait Miller forrageando na natureza

Os destaques da viagem incluem mergulho em Misool em alguns dos recifes de maior biodiversidade do mundo, culinária selvagem com ingredientes coletados na selva, exploração de vilas e comunidades e visita a projetos dedicados a garantir a sustentabilidade ecológica da região.

E com apenas 12 lugares disponíveis, será uma experiência íntima e pessoal, que criará memórias para a vida toda. Cultura e Culinária Indonésia com Tait Miller é mais do que uma viagem – é uma jornada sensorial ao verdadeiro Raja Ampat, que anima corpo, mente e alma.

