Equipe de mergulho encontra navio de guerra notável da Primeira Guerra Mundial a 1 m

O naufrágio do cruzador HMS Hawke, afundado por submarino alemão U-9 no início da Primeira Guerra Mundial, com a perda de 524 oficiais e tripulantes, parece ter sido descoberto na costa nordeste da Escócia pelos pesquisadores de naufrágios de Lost in Waters Deep e pela equipe técnica de mergulho de Gasperados.

Os mergulhadores estão aguardando que a Marinha Real confirme oficialmente a identidade do naufrágio a partir de suas imagens. HMS Hawke foi um dos primeiros navios de guerra britânicos a ser afundados na Primeira Guerra Mundial, cerca de 1 semanas após o início do conflito.

Impressão contemporânea do naufrágio do artista alemão Willy Stoewer

Hawke caiu em menos de oito minutos após ser atingido por um único torpedo em 15 de outubro de 1914, durante uma patrulha no Mar do Norte, saindo de Aberdeen.

Após uma pesquisa exaustiva liderada pelo caçador de naufrágios Kevin Heath, de Lost in Waters Deep, baseado em Stromness, o naufrágio foi localizado no navio de apoio ao mergulho Halton Charters. Clasina a uma profundidade de 110m, cerca de 70 milhas a leste de Fraserburgh.

Heath vasculhou os registros de todos os outros navios britânicos com os quais Hawke poderia ter se comunicado antes do naufrágio, bem como U-9logs do, o que ajudou a dar uma ideia de onde Hawke pode ter sido quando o torpedo foi disparado.

A equipe inicialmente verificou uma obstrução relatada por pescadores na década de 1980 e não encontrou nada lá, mas os destroços do Hawke acabou por estar a apenas cerca de oitocentos metros de distância.

Imagem de sonar de varredura lateral do naufrágio (Lost In Waters Deep)

A equipe de mergulho chegou ao local no dia 11 de agosto e relatou ter ficado surpresa com as boas condições dos destroços, embora a proa tenha sido danificada ao atingir o fundo do mar. O navio estava deitado a estibordo, com crescimento marinho mínimo em suas superfícies.

Hawke carregava dois canhões de 234 mm e dez canhões de 152 mm, além de doze canhões de 6 libras e quatro canhões de 3 libras, junto com quatro tubos de torpedo de 457 mm. As armas foram descritas como muitas e imaculadas, algumas até parecendo permanecer reflexivas em alguns lugares.

Uma das armas de 234 mm (Simon Kay)

Os aparelhos da ponte permaneceram no lugar, assim como a passarela do capitão na popa e os restos do convés de teca. Muitas das vigias intactas estavam abertas, refletindo a natureza repentina do naufrágio, com os quartos internos revelando grandes quantidades de louças da Marinha Real.

Hawke era um cruzador protegido da classe Edgar de 118 m (com blindagem reforçada), movido por um par de motores de três cilindros de expansão tripla. Ela foi comissionada em 1893 no Estaleiro Chatham, passando a servir na Frota do Mediterrâneo e no Esquadrão Internacional.

HMS Hawke

Em 1907 Hawke juntou-se à Frota Doméstica e em setembro de 1911 quebrou sua proa em uma colisão no Solent com Titâniconavio irmão do transatlântico RMS Olímpico, que sofreu danos consideráveis ​​no casco - embora nenhuma culpa tenha sido atribuída ao capitão do navio pelo incidente.

HawkeA proa invertida original do foi esmagada pelo impacto com o casco do Olympic e foi substituída por uma proa reta.

Equipe de mergulho encontra navio de guerra notável da Primeira Guerra Mundial a 1m 110

No início da Primeira Guerra Mundial, o HMS Hawke juntou-se ao 10º Esquadrão de Cruzadores, participando nas tarefas de bloqueio entre as Ilhas Shetland e a Noruega. Em outubro de 1914, o esquadrão foi implantado mais ao sul, no Mar do Norte, para proteger um comboio de tropas canadenses do ataque alemão.

O cruzador havia parado para pegar a correspondência do Endymion antes de seguir em frente, sem ziguezaguear, para recuperar sua posição. Ela ainda estava fora da vista do resto do esquadrão quando U-9 lançou seu ataque mortal às 10.30hXNUMX.

Quando Hawke foi relatado o desaparecimento do destruidor rápido foi enviado de Scapa Flow para encontrá-la, mas encontrou apenas 22 tripulantes em uma jangada. Enquanto isso, um navio norueguês resgatou mais 49 homens e um sobrevivente morreu devido aos ferimentos, deixando um total de 70 sobreviventes.

Clasina de volta ao porto (Lost In Waters Deep)

O HMS Hawke história será postada no Perdido em águas profundas site, onde muitas outras histórias de naufrágios podem ser encontradas.

Os Gasperados gostam de compartilhar os detalhes de suas expedições em sua conferência anual de mergulho técnico Guz.tech. O próximo acontece na Universidade de Plymouth no dia 30 de novembro e pode ser reservado agora por £ 30.

