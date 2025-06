Mergulhadores e praticantes de snorkel são convidados para o NW Dive Fest 2025 da BSAC

Agora em seu terceiro ano, o evento NW Dive Fest retorna a Capernwray na sexta-feira, 3 de outubro – e está maior e melhor do que nunca.

O BSAC se dedica a promover uma comunidade de mergulho acolhedora e inclusiva, e o NW Dive Fest é uma oportunidade fantástica para mergulhadores de todas as origens se reunirem, conhecerem outros mergulhadores e vivenciarem a camaradagem e a aventura que o BSAC oferece.

Além disso, a entrada no evento custa apenas a taxa Capernwray de £ 20 reservada com antecedência online, ou £ 25 no portão.

O que está reservado?

Na sexta-feira, 3 de outubro de 2025, prepare-se para um dia repleto de atividades emocionantes dentro e fora da água, incluindo um foto competição onde você pode mostrar seu fotografia habilidades e capturar a magia abaixo ou acima das ondas, sessões de scooter e mergulhos com rebreather (ambos devem ser reservados com antecedência) e a sempre popular Caça ao Tesouro Gold Bar.

Para aqueles que procuram adicionar uma nova dimensão ao seu mergulho, a Sociedade de Arqueologia Náutica estará presente no evento e está organizando um curso de habilidades subaquáticas no fim de semana.

Também haverá um sorteio com muitos prêmios importantes, um leilão de alguns itens excelentes, estandes de patrocinadores com kits de teste de diversas marcas de equipamentos de ponta e a chance de encontrar clubes e mergulhadores do noroeste na Club Zone.

A BSAC orgulha-se de ter o patrocínio de grandes nomes da indústria do mergulho, como Apeks, Northern Diver, AP Diving, Sea & Sea, Dynamic Nord, Suunto, Mares, Dive Manchester, Aqualung e Cressi. O apoio deles garante um evento de alto nível para todos.

O treinador regional noroeste da BSAC, Stephen Dorricott, que, junto com sua equipe, está coordenando o evento deste ano, disse que estava muito feliz em poder trazer o festival de mergulho de volta a Capernwray.

Stephen disse: “Ficamos emocionados com o desempenho do evento no ano passado; os membros ainda estão falando sobre isso.

"Este convite não é só para clubes e membros do Noroeste, é aberto a todos os membros — adoraríamos ver vocês lá! Os ingressos estão à venda, então não percam!"

Bilhetes

O custo de entrada é de £ 20 por pessoa, comprado antecipadamente online, e os participantes devem ser membros do Capernwray Dive Centre ou comprar um passe diário. Os eventos começam às 10h do dia. Quem se inscrever pela manhã pode concorrer a seis recargas de ar grátis!

Os ingressos estão disponíveis para compra no site oficial aqui.

Ensaio crédito: Simon Rogerson