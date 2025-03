Mergulhadores e praticantes de snorkel são instados a tomar medidas em prol das águas do Reino Unido com o Motion for the Ocean

As águas do Reino Unido estão ameaçadas, mas mergulhadores e praticantes de snorkel agora têm uma nova e poderosa maneira de fazer a diferença: Motion for the Ocean.

Motion for the Ocean, uma iniciativa criada para ajudar conselhos locais — tanto no interior quanto na costa — a tomar medidas significativas para proteger os espaços azuis, lançou um novo kit de ferramentas on-line disponível para todos os mergulhadores, praticantes de snorkel e outros usuários da água que queiram se envolver.

A BSAC, uma voz líder para a comunidade de mergulho do Reino Unido, fez uma parceria com a Motion for the Ocean para apoiar esta iniciativa e está convocando todos os mergulhadores — independentemente da afiliação de treinamento — a agir. O kit de ferramentas fornece orientação passo a passo para ajudar indivíduos, clubes de mergulho e o comércio de mergulho a se envolverem com seus conselhos locais e pressionarem por mudanças.

O que é uma "Moção pelo Oceano"?

Uma Moção para o Oceano é uma promessa formal que um conselho faz para reconhecer o papel crítico do oceano e se comprometer a tomar medidas reais para protegê-lo. Se uma Moção para o Oceano for aprovada, o conselho concorda em incorporar a recuperação do oceano em suas políticas e tomada de decisões, garantindo que a saúde dos espaços azuis seja uma prioridade em áreas como planejamento, desenvolvimento econômico e educação.

Ao aprovar uma moção, os conselhos se comprometem com oito promessas, incluindo:

✔️ Incorporar a recuperação dos oceanos em todos os planos e decisões estratégicas

✔️ Apoiar a conservação marinha e melhorar a qualidade da água

✔️ Garantir que o planeamento local considere o impacto nos rios e mares do Reino Unido

✔️ Aumentar a cultura oceânica e aumentar o envolvimento público

✔️ Apelando ao governo para que coloque o oceano em recuperação líquida até 2030

O apoio público é fundamental — os vereadores precisam saber que suas comunidades se importam com espaços azuis saudáveis ​​para agir.

O que há dentro do kit de ferramentas?

✔️ Um modelo de e-mail pronto para uso para entrar em contato com os vereadores

✔️ Orientação sobre como elaborar mensagens eficazes para obter resultados

✔️ Conselhos para clubes sobre como convidar conselheiros para um Try Dive para destacar a importância de águas saudáveis

É fácil se envolver – e você não precisa ser um especialista!

Você não precisa ser um especialista em conservação marinha ou saber toda a ciência — apenas uma paixão por proteger as águas que você ama é o suficiente. O kit de ferramentas simplifica, com recursos prontos e etapas claras a serem seguidas. Além disso, a BSAC e a Motion for the Ocean estão lá para ajudar! Se você tiver dúvidas ou precisar de suporte, não estará sozinho.

Emily Cunningham MBE, cofundadora da Motion for the Ocean, disse: "Mergulhadores e praticantes de snorkel veem em primeira mão o impacto da poluição e do declínio ambiental. O Motion for the Ocean dá a eles as ferramentas para transformar preocupação em ação ao trabalhar com seus conselhos. Cada e-mail, cada conversa e cada passo dado ajuda a garantir um futuro mais saudável para as águas do Reino Unido.”

Katherine Knight, presidente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da BSAC, disse: “Esta é uma iniciativa fantástica, Emily tornou o 'pensamento do oceano' acessível para conselhos em todo o país e isso já está rendendo dividendos com a forte aceitação e comprometimento em apoiar o Motion for the Ocean. Independentemente de você viver perto do mar ou no interior, você pode encorajar seu conselho local a trazer o oceano para suas conversas e tomadas de decisão.”

Os conselhos locais desempenham um papel fundamental na proteção de nossos rios e mares, mas precisam de apoio público para priorizar a proteção. Ao se aproximarem, os mergulhadores podem influenciar diretamente as decisões que afetam as águas que eles amam.

Para acessar o kit de ferramentas e começar a fazer a diferença, clique aqui.