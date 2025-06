Mergulhadores convidados para o show Beneath The Waves em Glasgow

Cerâmica rara recuperada recentemente do Águia naufrágio em Whiting Bay, Arran encontra fotografia subaquática e esboços inspirados no mar quando o Museu Marítimo Escocês em Glasgow inaugurar sua exposição de verão no sábado, 7 de junho.

A exposição Beneath The Waves inclui artefatos encontrados pelo mergulhador de naufrágios Graeme Bruce, além de trabalhos do fotógrafo, autor e conservacionista marinho Lawson Wood e da artista subaquática e escritora de Ayrshire, Christina Riley.

Duas tigelas de cerâmica expostas na exposição foram recuperadas dos destroços do navio a vapor de ferro de 1857 Águia por Bruce, de Oban, e sua equipe em julho passado. Seus descoberta foi apresentada on Divernet.

A rica carga de louças destacava um tipo valioso de tigela feita pela Bell's Pottery, sediada em Glasgow, sem dúvida o produtor de cerâmica mais significativo da Escócia em nível internacional durante o século XIX.

Prato de Bell limpo (Graeme Bruce)

“Para mim, um naufrágio é uma cápsula do tempo escondida do mar ao longo do tempo”, diz Bruce. “O privilégio de poder explorar e se conectar com o passado é indescritível. Permitir que os artefatos de naufrágios tenham uma nova vida conectando pessoas significa tudo.”

Em termos de conexões, o Águia foi construído por Alexander Denny, cujo irmão William tinha um tanque de teste para navios, o mais antigo do mundo, que agora abriga a filial do Museu Marítimo Escocês em Dumbarton.

Lawson Wood, de Duns, mergulha desde os 11 anos e usa uma câmera subaquática há grande parte desse tempo. Seus mais de 50 livros abordam a vida marinha e os naufrágios. Embora seu trabalho o tenha levado a viajar pelo mundo, ele também desempenhou um papel fundamental na cofundação da maior área de conservação marinha do Reino Unido, a Reserva Marinha de Berwickshire.

Tubarão-frade (Lawson Wood)

Wood marca a abertura de Beneath The Waves com uma palestra intitulada “60 Anos Subaquáticos” nos dias 7 e 8 de junho. A palestra abordará os primórdios da conservação marinha, e os convidados receberão um presente autografado. impressão de uma anêmona-do-mar ou foca.

Christina Riley expõe uma seleção de fotografias e desenhos a lápis de sua época como artista residente de mergulho com snorkel no Argyll Hope Spot. O projeto Hope Spots faz parte do projeto global Missão Azul iniciativa liderada pela oceanógrafa Dra. Sylvia Earle, e destaca áreas críticas para a saúde do oceano.

Anêmona-do-mar (Christina Riley)

Riley se concentra nos detalhes mais sutis dos ecossistemas marinhos complexos, destacando uma espécie de cada vez, como ervas marinhas ou os elegantes ovos de um nudibrânquio.

“Estamos entusiasmados com a parceria com três artistas e exploradores marinhos tão apaixonados e experientes para celebrar nosso mundo subaquático mágico e misterioso”, afirma Eva Bukowska, responsável por exposições e eventos do museu. “Visitantes de todas as idades irão desfrutar desta jornada imersiva pelos tesouros e histórias escondidos sob as ondas.”

A exposição também apresenta artefatos da coleção nacional de patrimônio marítimo do museu e peças emprestadas pelo North Ayrshire Heritage Trust. Os visitantes também podem aprender sobre como o mergulho livre está, supostamente, contribuindo para o conhecimento da arqueologia marinha e da conservação. A abertura, em 7 de junho, inclui um dia de mergulho gratuito com atividades.

Beneath the Waves está em cartaz até 13 de setembro no edifício Linthouse, na Harbourside de Irvine, e a entrada está incluída no preço padrão de £ 10 do Museu Marítimo Escocês. Até três crianças não pagam com cada ingresso adulto/com desconto, e o museu abre diariamente das 10h às 5h. Os ingressos para as palestras de Wood custam £ 10. Visite o site da SMM.

