Mergulho negado



Mergulho negado: cortes do NDIS ameaçam terapia de mergulho que pode mudar vidas

Por Lyndi K Leggett

A terapia de mergulho não é apenas mais uma atividade — é uma tábua de salvação para muitas pessoas com deficiência. Há anos, nossos programas personalizados de terapia de mergulho oferecem mais do que apenas aventuras subaquáticas. Eles trouxeram mobilidade a membros paralisados, confiança a corações ansiosos e trouxeram propósito a pessoas que perderam tudo. Mas agora, essas experiências transformadoras estão ameaçadas.

Mudanças recentes nos critérios de financiamento do Plano Nacional de Seguro de Invalidez (NDIS) levaram à remoção ou negação de apoio a serviços de terapia de mergulho. Isso deixou muitos de nossos clientes devastados, privados não apenas de uma opção recreativa, mas também de uma intervenção comprovada em saúde física e mental.

Mergulho como terapia: mais que um hobby

A terapia de mergulho pode parecer pouco convencional, mas é baseada na ciência. A ausência de peso da água permite que pessoas com mobilidade reduzida se movam livremente, muitas vezes pela primeira vez desde a lesão. A pressão da água ajuda a regular a respiração e a reduzir a ansiedade. A clareza mental proporcionada pelo mergulho — combinada com a alegria da realização — é poderosa.

Nosso programa já ajudou clientes com lesões na medula espinhal, TEPT, esclerose múltipla, autismo e muito mais. Para alguns, é a única atividade física que conseguem praticar sem dor. Para outros, é a primeira vez que se sentem "normais" em anos.

Aqui está uma carta de um de nossos clientes explicando como ele se beneficia ao se exercitar debaixo d'água por uma hora por semana:

A quem possa interessar,

Embora eu consiga andar com a ajuda de uma bengala, sou paraplégico devido a uma lesão sofrida enquanto servia no Exército Australiano. A carta abaixo descreve os benefícios que obtive com a rotina de exercícios personalizada que recebo na The Scuba Gym. Eles incluem benefícios para a saúde física, social, pessoal e mental. A verdadeira magia da Scuba Gym é que os benefícios subaquáticos se transferem para a terra e colocam a mente da pessoa em um estado melhor.

• Minha função pulmonar melhorou drasticamente.

• A dor nas costelas diminui ao mergulhar abaixo de 3 metros.

• Cãibras musculares e espasmos que resultam em rupturas de grau 1 a 2 são reduzidos por 3 dias após mergulhos a 5 m ou mais de profundidade por 30 minutos ou mais.

• Tenho menos pensamentos de automutilação e meu humor fica muito melhor ao lidar com outras pessoas.

• Eu ando para trás com dificuldade, mas era impossível antes da terapia de mergulho.

• redução do número de horas de cuidador de 24 horas por dia para 8 horas por dia, que voltou a ser de 24 horas devido aos três meses sem acesso à terapia de mergulho.

• Melhora na circulação nas extremidades e cura total de feridas. • Passa de cateterismo permanente para cateterismo intermitente ao mergulhar mais de uma vez por semana.

• Meu sono melhorou, o que resulta em melhor autocuidado e menos doenças

• Alívio da dor a 5 m de profundidade. Este é o único alívio que obtenho da minha dor crônica, causada pelo serviço no Exército Australiano.

• Tenho mais energia

• Maior amplitude de movimento com exercícios debaixo d'água.

Além dos benefícios acima, a terapia de mergulho me permite participar sem medo de me afogar por causa de um espasmo muscular ou me machucar por causa de uma queda, o que acontece regularmente em terra.

Obtenho mais benefícios com uma sessão de terapia de mergulho do que com três sessões de fisioterapia.

É difícil expressar o alívio da minha dor crônica.

Vivo com a sensação de dor sem fim, que afeta todos os meus movimentos, todos os meus

pensei. Interfere na hora de me vestir, ir ao banheiro e em tudo o que você possa imaginar. Isso me tirou

dignidade em muitos aspectos e removeu qualquer chance de uma vida normal.

O Scuba Gym é o primeiro raio de esperança em 25 anos.

Cortes do NDIS: um golpe profundo

Apesar destes benefícios claros, o NDIS agora considerou terapia de mergulho "não essenciais" em muitos planos de financiamento. Essa medida não só cortou o acesso de novos participantes, como, em alguns casos, removeu o apoio existente dos clientes no meio do programa, deixando-os à deriva, tanto literal quanto emocionalmente.

A justificativa? A falta de reconhecimento da terapia de mergulho como um suporte "razoável e necessário" segundo as diretrizes do NDIS. Mas, para aqueles de nós que testemunharam o poder curativo da terapia de mergulho em primeira mão, essa decisão não parece apenas míope, mas também cruel.

Esses cortes não apenas silenciam o progresso; eles o revertem. Os clientes relatam dificuldades de mobilidade, aumento da depressão e da ansiedade e um ressurgimento do isolamento — exatamente os problemas que a terapia de mergulho ajudou a aliviar. Some-se a isso a dor física que alguns de nossos clientes sentem 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a terapia de mergulho. Toda a dor retorna, o sono é interrompido e a recuperação é interrompida.

Nós precisamos da sua ajuda

Apelamos à comunidade de mergulho, ao setor da saúde, aos profissionais de saúde e aos formuladores de políticas para que tomem nota. Se você foi afetado por esses cortes ou acredita no poder do mergulho autônomo como ferramenta de cura e empoderamento, pedimos que nos ajude.

Veja como você pode ajudar:



• Apoie nosso programa por meio de doações ou patrocínios para mantê-lo vivo para aqueles

que mais precisam.

• Compartilhe esta história com suas redes para ajudar a aumentar a conscientização.

• Entre em contato conosco diretamente se tiver ideias, recursos ou disposição para nos ajudar a combater essa injustiça.

Palavra Final

A terapia de mergulho transforma vidas. Já vimos isso acontecer centenas de vezes. A água não discrimina — ela acolhe a todos igualmente. E com o apoio certo, nós também podemos.

Não vamos deixar que a burocracia afogue o que se tornou uma tábua de salvação para muitos.

Entre em contato conosco pelo e-mail Lyndi@thescubagym.com.au ou ligue para 042 038 0055 para fazer a diferença.