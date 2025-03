Mergulhando no Mediterrâneo neste verão? Melhor ler isto

“Muitas pessoas não percebem que a primavera é, na verdade, o momento ideal para reservas de férias de verão”, diz Dawn Morwood, codiretora da empresa de viagens Cheap Deals Away.

Embora ela não seja especialista em viagens de mergulho, os conselhos de sua empresa podem economizar dinheiro e estresse para mergulhadores de fora da UE que planejam uma viagem de mergulho no Mediterrâneo ou em qualquer outro lugar da Europa, incluindo até mesmo a escolha do melhor dia da semana para voar.

“Enquanto todos os outros estão focados em seus planos para a Páscoa, você pode estar garantindo ofertas incríveis de verão que não estarão disponíveis em alguns meses”, diz Morwood. “Para viagens de verão, abril é sua janela de ouro. Nossos dados mostram que reservar voos internacionais em meados de abril normalmente economiza entre £ 200 e £ 300 para os viajantes em comparação com a reserva em junho.

“Reserve as saídas para terça ou quarta-feira – esses voos no meio da semana podem ser até 20% mais baratos do que as saídas de fim de semana.”

Ao contrário dos voos, os preços dos hotéis geralmente caem mais perto das datas de estadia. “O ponto ideal para reservas de hotéis no verão é de 3 a 4 semanas antes da sua viagem”, diz Morwood. “Muitos hotéis liberam quartos não vendidos com tarifas reduzidas durante esse período.”

Para destinos costeiros populares como as ilhas gregas, no entanto, reserve com 2 a 3 meses de antecedência porque eles lotam rapidamente em julho e agosto. “Reservar com antecedência não só garante disponibilidade, mas geralmente vem com descontos para quem paga cedo.”

'Semanas mortas'

As duas últimas semanas de agosto e a primeira semana de setembro oferecem uma “oportunidade incrível”, especialmente com destinos no Mediterrâneo, porque enquanto o clima de verão persiste, os preços podem cair até 30% em comparação com as taxas de pico de agosto, diz Morwood.

Todo verão tem “semanas mortas” nas quais as reservas naturalmente caem, ela revela. “A semana de 26 de junho e a primeira semana de julho costumam ter taxas de reserva mais baixas. Essas semanas caem entre as datas típicas de férias escolares, o que as torna perfeitas para viajantes sem crianças.”

Configure alertas de preço agora para seus destinos preferidos, mesmo que você não esteja pronto para reservar, sugere Morwood. “Isso ajuda você a reconhecer uma boa oferta quando vê uma e a entender os padrões de preços típicos para seu destino escolhido.

Configure alertas de preços para seus destinos preferidos

“A chave é pensar em camadas: reserve seus voos durante a janela dourada da primavera, mire naquelas 'semanas mortas' mais calmas se você puder viajar então, e considere as vantagens de viajar no final de agosto ou início de setembro. Ao combinar essas estratégias, você está economizando dinheiro enquanto também se prepara para férias muito mais agradáveis ​​sem o estresse da alta temporada.”

ETIAS e EES

Morwood também está interessado em lembrar os viajantes sobre os novos regulamentos elaborados para modernizar a segurança das fronteiras e agilizar os procedimentos de entrada que entrarão em vigor para mergulhadores de fora da UE que se dirigem ao continente no segundo semestre de 2025.

“Muitos países estão adotando sistemas eletrônicos de autorização de viagem e coleta de dados biométricos para aumentar a segurança e a eficiência”, ela diz. “Essas medidas visam reduzir a fraude de identidade, evitar que os visitantes fiquem muito tempo em um país e fornecer experiências de fronteira mais simplificadas.”

Eles também colocam maior responsabilidade sobre os viajantes para que cumpram os requisitos pré-chegada.

O Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem (ETIAS) é uma autorização eletrônica de viagem obrigatória para portadores de passaportes não pertencentes à UE que visitam qualquer um dos 30 países Schengen para estadias curtas (até 90 dias). Os viajantes devem se inscrever on-line antes da partida, fornecendo detalhes precisos do passaporte, status de emprego, histórico de viagens e outras informações.

A maioria dos pedidos promete ser processada em minutos, mas alguns podem levar até um mês se informações adicionais ou uma entrevista forem necessárias. O ETIAS é válido por três anos ou até que o passaporte associado expire. Custa 7 euros e é gratuito para menores de 18 anos e maiores de 70 anos.

Impressões digitais e rostos

Enquanto isso, o Sistema de Entrada/Saída (EES) atualizado substitui a carimbagem manual de passaportes por um registro digital automatizado de entradas e saídas para todos os viajantes não pertencentes à UE que entram em países Schengen para estadias curtas. “Este sistema coletará dados biométricos, incluindo impressões digitais e imagens faciais, para rastrear estadias sem visto e com visto obrigatório”, diz Morwood.

O sistema sinalizará automaticamente quem permanecer além do limite permitido em qualquer país e, embora tenha sido projetado para melhorar a segurança e reduzir filas ao longo do tempo, ela diz que pode causar atrasos nos pontos de entrada inicialmente.

“Para garantir que tudo corra bem, solicite seu ETIAS com antecedência – na verdade, eu recomendo tê-lo em mãos antes mesmo de reservar hotéis e voos”, diz Morwood. “Você precisará anotar quando o ETIAS expira para poder solicitar novamente em tempo hábil.”

Como antes, seu passaporte deve ser válido por pelo menos seis meses além da sua estadia pretendida para viajar para a maioria dos países da UE. Encontre mais informações em Ofertas baratas fora ou sobre o Site da UE.

