Emperor Group lança gama de novas experiências imersivas, Emperor Adventure

A Emperor Divers lançou uma nova marca emocionante, Aventura do Imperador – projetado para caçadores de emoções e amantes da natureza que buscam explorar o mundo de maneiras inesquecíveis.

A Emperor Adventure oferece experiências ao ar livre cuidadosamente selecionadas em todo o mundo, desde caminhadas e coleta de alimentos pelas exuberantes selvas da Indonésia e caminhadas pelos desertos atemporais do Egito até surfar nas ondas das Maldivas e nadar nas águas cristalinas do Oceano Índico e do Mar Vermelho.

Como marca irmã da Emperor Divers, a Emperor Adventure se baseia em décadas de experiência em oferecer experiências de viagem de alta qualidade e permite que o Emperor Group amplie suas ofertas, atendendo aventureiros ansiosos por explorar o mundo a partir de uma perspectiva nova e envolvente.

Pousada Wadi Sabarah

Da renomada frota de barcos liveaboard de ponta do Emperor, os hóspedes podem aproveitar uma grande variedade de experiências únicas. Os destaques incluem um cruzeiro cultural e gastronômico na Indonésia – apresentado pelo aclamado chef de culinária selvagem Tait Miller – assim como aventuras aquáticas como surfe e natação.

Para aqueles que buscam experiências autênticas no deserto, a Emperor Adventure oferece expedições guiadas pelas paisagens intocadas do Egito, com base no deslumbrante Wadi Sabarah Lodge e no Jardim Botânico.

Alex Bryant, CEO do Emperor Group, explica a inspiração por trás do Emperor Adventure: "Com nosso amplo conhecimento de hospitalidade e viagens, expandir para o turismo de aventura pareceu um próximo passo natural. Nossos barcos liveaboard fornecem um excelente lar para exploração aquática, enquanto o Wadi Sabarah Lodge oferece um lindo retiro para aqueles que buscam descobrir as maravilhas do deserto.

Tait Miller de Cultura e Culinária

“O Emperor Group sempre se dedicou a fornecer um excelente atendimento ao cliente, e estamos animados em levar o mesmo nível de cuidado a um novo público de viajantes que querem experimentar o mundo de uma maneira diferente.”

Mais informações podem ser encontradas visitando o novo site Emperor Adventure – www.emperoradventure.com – ou seguindo seus canais de mídia social em Tiktok, Instagram e Facebook.